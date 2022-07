Talentovaný Samek končí ve Slavii a míří do italské Serie A. Bude hrát za nováčka

Ve středočeské Mladé Boleslavi měl podle původních plánů jít na hostování poté, co se mu během letní přípravy na novou sezónu nepovedlo dostat se do kádru právě pro právě začínající ročník 2022/23. A právě v dresu Mladé Boleslavi už dokonce stihl odehrát hned dva přípravné zápasy. Nakonec ale si poprvé okusí, jaké to je hrát fotbal za hranicemi.

"Itálie je pro mě velká výzva. O jejich zájmu jsem věděl už od konce sezony, ale upřímně jsem nevěřil, že by se to mohlo zrealizovat. Jednání ale byla poslední týden velmi intenzivní a nakonec vše dobře dopadlo," uvedl Samek ke svému přestupu do Itálie pro slávistický web a pokračoval: "Úplně si asi neuvědomuji, že ve Slavii na delší dobu končím. Ale doufám, že se sem budu vracet a třeba tu jednou mohu ukončit kariéru."

Co se týče jeho nového působiště Lecce, tak to po uplynulé sezóně 2021/22 postoupila do italské Serii A poté, co naprosto suverénním způsobem ovládlo Serii B. V italské lize se pak Samek potká hned se dvěma bývalými slávisty Antonínem Barákem (Verona) a Davidem Zimou (Turín). Připomeňme, že italská soutěž začíná svou novou sezónu za dva týdny 13. srpna, přičemž hned v jejím úvodu se Lecce střetbne s těžkým soupeřem Interem Milán. "Se Zimičem jsem se bavil hlavně o tom, jak to v Itálii chodí, jací jsou trenéři. David je sice v jiném týmu, ale myslím, že to bude podobné," prozradil Samek, že už si zjišťoval informace.

Dodejme, že tento mláddežnický reprezentant se ocitl poprvé v pražském Edenu v roce 2018, kdy tam přišel z Hradce Králové. Ve svých sedmnácti letech se dokázal dostat do A-týmu sešívaných, přičemž pak loni v květnu se poprvé představil v zápase první ligy. V poslední sezóně 2021/22 pak hrálza Pražany čím dál více pravidelněji a dokonce se třikrát dokázal zapsat mezi střelce. Slibný rozjezd však zabrzdilo na jaře zranění a v základní sestavě se pak už tolik neobjevoval.