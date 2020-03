Úspěšný slovenský klub v problémech. Žilina dala všem výpovědi a jde do likvidace

V likvidaci se Žilina nachází už od pátku. Jako důvod tohoto kroku uvedlo vedení klubu to, že rozpočet týmu je postavený tak, aby čerpal z příjmu z hráčských přestupů během letního přestupového okna s dodatkem, že "je více než pravděpodobné, že příjem z letních přestupů se bude blížit nule."

"Likvidátor bude postupovat ve smyslu zákona a musí nastolit stav, který nejlépe zhodnotí majetek společnosti. Zároveň po uvedení do funkce dal výpověď hráčům s nejvyššími základními platy a hráčům, kterým končí smlouvy v letním nebo zimním přestupovém období. Likvidátor se zároveň pokusí udělat dohodu o snížení platu s hráči, kteří ještě výpověď nedostali. Většinou jsou to velmi mladí a talentovaní hráči," uvedl k tomu všemu samotný klub.

Podle hlavního likvidátora Rastislava Otruby však vstup klubu do likvidace naznamená, že by se měla okamžitě ukončit činnost klubu. "Zánik klubu přichází až v okamžiku, kdy bude proces likvidace ukončený. Samotná likvidace může trvat půl roku, tři měsíce nebo dva roky," řekl konkrétně Otruba pro šport.sk a pokračoval: "Co se týká procesu likvidace, tak není žádný předpis Slovenského fotbalového svazu, který by bránil tomu, aby klub nemohl pokračovat v lize."

Připomeňme, že naposledy se Žilina radovala z ligového titulu před třemi lety, kdy ho trénoval současný plzeňský lodivod Adrián Gul´a. Ten není mimochodem jediným koučem, který je spojen s Českem v tomto klubu. V minulosti totiž Žilinu trénovali třeba Pavel Hapal nebo také Pavel Vrba. I nyní najdeme v klubu Čecha a to přímo v kádru, neboť jedním z tamních obránců je i Filip Kaša.