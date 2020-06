Ve věku pouhých 40 let zemřel na nemoc ALS bývalý plzeňský obránce Marián Čišovský

"Viktoriáni, dnes je ten nejsmutnější den. S těžkým srdcem musíme oznámit, že nás navždy opustil Marián Čišovský. Upřímnou soustrast celé viktoriánské rodině," uvedl konkrétně plzeňský klub na svém twitterovém účtu.

Součástí plzeňské Viktorky se Marián Čišovský stal v roce 2011, kdy sem zamířil coby držitel hned tří slovenských ligových titulů. S plzeňským klubem pak slavil hned dva tuzemské mistrovské tituly, přičemž v červenomodrém dresu se představil celkem v 64 zápasech, během kterých zaznamenal dvanáct gólů. Dvakrát se pak s týmem představil i ve skupinách Ligy mistrů. Kromě klulbové kariéry měl za sebou i tu reprezentační. Za slovenský národní tým si připsal na své konto patnáct startů. Byl také účastníkem olympijských her v Sydney 2000 a to jako člen reprezentace hráčů do 21 let.

Naposledy byl spatřen na hřišti v plzeňském dresu v březnu roku 2014. Pak musel absolvovat operaci kolene. Po návratu se snažil zapojit do plzeňské juniorky, kde se chtěl opět rozehrát a vrátit se tak zpátky do A-týmu, jenže proti tomu byla zákeřná nemioc ALS, která byla u něj diagnostikována. Vedení západočeského klubu se však i přesto s fotbalistou nerozloučilo, naopak. Stále byl jeho součástí a nadále byl na klubové soupisce.

Smutek nad úmrtím Mariána Čišovského vyjádřili i největší rivalové Plzně, tedy jak Sparta, tak i již mistrovská Slavia. "S hlubokým smutkem jsme přijali zprávu o smrti Mariána Čišovského. S krutou nemocí bojoval statečně a odhodlaně, přesně tak, jak jsme ho znali i ze hřiště. Čest jeho památce. Upřímnou soustrast a hodně sil jeho rodině, spoluhráčům a fanouškům," vydala ve svém prohlášení pražská Sparta, která se právě v neděli odpoledne střetne ve 3. kole liugové nadstavby s Plzní na jejím hřišti.

"Zpráva, která nás donutí uvědomit si, že jsou na světě důležitější věci než góly, rivalita a vzájemné zápasy. Slavia vyjadřuje upřímnou soustrast rodině i všem přátelům Mariána Čišovského," napsala pak pro změnu Slavia, se kterou ještě do nedávna s Plzní bojovala o letošní ligový titul, který nakonec dokázala obhájit po středeční výhře nad Plzní.