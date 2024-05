Ukrajina by mohla dostat první stíhačky F-16 už v červnu a červenci

Několik zemí včetně Dánska, Nizozemska, USA a Norska se zavázalo darovat Ukrajině desítky stíhaček F-16 k posílení její protivzdušné obrany. Podle dohod měl Kyjev první stroje dostat letos v létě po ukončení výcviku ukrajinských pilotů.

Kyjev již dlouho požaduje dodání stíhaček F-16, které by mu pomohly čelit ruské vzdušné převaze. V médiích se již objevily nepotvrzené informace, že prvních šest ze 45 amerických stíhaček F-16, které západní spojenci slíbili poskytnout Ukrajině, by tam mohlo dorazit v červenci.

Původně se spekulovalo, že stíhací letouny F-16 slíbené Západem mohly být na Ukrajině už loni. Uvedl to server Newsweek poté, co si Kyjev připsal řadu významných vítězství proti ruské armádě ve vzduchu i na moři.

Západní spojenci přislíbili Kyjevu moderní tryskáče F-16 vyrobené v USA už před mnoha měsíci, dlouho ale nebylo známo, kdy přesně letadla ovládnou ukrajinské nebe.

Kyjev se dožadoval tryskáčů, které by posílily schopnost Ukrajiny bojovat proti ruské dominanci na obloze a podnikat další údery na klíčové ruské cíle. Letouny F-16 jsou vybaveny modernější avionikou a radary a jsou navrženy tak, aby odpalovaly zbraně standardu NATO, které Ukrajina používala se svými staršími proudovými letouny ze sovětské éry.

První ukrajinští piloti měli výcvik na amerických stíhačkách F-16 v USA dokončit už loni. Po dokončení výcviku v USA by ale měli projít ještě výcvikem NATO v Evropě a před nasazením stíhaček do akce musí absolvovat i výcvik zaměřený na údržbu letounů.

Spojené státy už dříve schválily předání dánských a nizozemských stíhaček F-16 Ukrajině, aby jí umožnily efektivněji se bránit před ruskou agresí, ale až po absolvování výcviku ukrajinskými piloty, kteří se naučí ovládat tato letadla.

Stíhačka F-16, známá také jako Fighting Falcon, je jedním z nejuznávanějších a nejrozšířenějších bojových letadel na světě. Vyvinuta americkou společností General Dynamics (nyní Lockheed Martin) v 70. letech se rychle stala ikonou moderního letectva a získala si pověst výkonného a univerzálního letadla schopného plnit širokou škálu úkolů.

První let F-16 se uskutečnil v roce 1974 a v roce 1978 bylo letadlo přijato do služby amerického letectva. Od té doby bylo vyrobeno více než 4 600 kusů stíhaček a exportováno do více než 25 zemí po celém světě. Díky své všestrannosti a výkonným schopnostem se F-16 stala základním stíhacím letadlem mnoha vzdušných sil.