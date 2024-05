Pro Kämpfa uvolnil místo v národním týmu Kousal, kapitánem se stal veterán Červenka

Vypadnutí sparťanského forvarda Pavla Kousala ze soupisky ale ještě nutně neznamená, že by se tento hokejista na domácím světovém šampionátu neobjevil. Hráč, jenž během přípravy nastoupil k sedmi duelům, v nichž zaznamenal jednu branku a čtyři asistence, totiž na přání trenéra Rulíka přijal roli náhradníka. Podle pravidel Mezinárodní hokejové federace IIHF ale už nemůže s mužstvem nadále trénovat.

"Jsem s ním domluvený, že neodjede na dovolenou a bude v případě potřeby připravený. Protože může nastat situace jako třeba na loňském šampionátu, kdy byl dodatečně kvůli zraněním hráčů povoláván třeba Radan Lenc," připomněl kouč Rulík, proč je role náhradníka důležitá.

Právě Lenc s Radimem Zohornou byli loni na MS v Tampere povoláni dodatečně po zranění Filipa Chytila a Lukáše Sedláka. Co se týče Davida Kämpfa, tak ten si prodlouží sezónu a přidá další zápasy k 78 duelům v NHL, během nichž zaznamenal 19 bodů (8+11). Odehrál k tomu navíc sedm duelů série 1. kola play-off s Bostonem, během kterých vstřelil jednu branku. "Nebylo to úplně špatné. Včera jsem teprve přiletěl do Česka. Člověk je po té cestě vždy unavený, je to stresující. Letíte s rodinou. Ale jsem rád, že jsme doma. Trošku jsem si zabruslil a cítím se dobře," říkal Kämpf po čtvrtečním tréninku, kterého se zúčastnil.

A zúčastní se i úvodního duelu v rámci turnaje proti Finsku. "Souhlasím, že je lepší hned hrát. Člověk se do toho víc dostane, než kdyby čekal dva tři dny, až se srovná. Myslím, že ten zápas mi pomůže. A věřím, že pak se budu den za dnem zlepšovat," doufá Kämpf.

Všech 22 míst v poli určených pro soupisku na MS Rulík a spol. nezaplní hned. Už dříve prozradili, že budou čekat na další možné posily ze zámoří. "Necháme si prostor pro to, co se stane v NHL. Ať už jde o Carolinu (Martin Nečas), nebo Boston (David Pastrňák, Pavel Zacha)," řekl Rulík s tím, že si chce ponechat volná až tři místa. "Ale to se všechno rozhodne v následujících dnech. Chceme ale hned zapsat 12 útočníků, bude důležité hrát s Finy na čtyři lajny. Teď je jen otázka, jestli pro první zápas napíšeme všech osm obránců, nebo jen sedm."

Na čtvrtečním tréninku pak byl zvolen i kapitán národního týmu, kterým se stal osmatřicetiletý veterán Roman Červenka, jenž je kapitánem i ve švýcarském Rapperswilu, přičemž to bude pro něj již jedenáctá účast na MS. Jeho asistenty se pak stali dva nejvýraznější legionáři z NHL, obránce Radko Gudas a útočník Ondřej Palát.

Na závěr dodejme, že národní tým tak nyní tvoří celkem 25 hokejistů (tři gólmani, osm beků a čtrnáct útočníků).