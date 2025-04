Všichni muži prezidenta: Jak vypadá uzavřený svět Putinových klíčových poradců?

Jednání v Saúdské Arábii vedli ostřílení diplomaté jako ministr zahraničí Sergej Lavrov a bývalý velvyslanec v USA Jurij Ušakov, kteří se těší důvěře Kremlu. Překvapivě se do centra pozornosti dostal i šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev, který dosud působil mimo hlavní politickou scénu, ale nyní jedná s americkými zástupci prezidenta Donalda Trumpa.

Tito muži se pohybují v nejužším kruhu moci, který je postaven na osobních vztazích a sdílené ideologii. To ale neznamená, že jde o jednotný nebo efektivní tým. Když Lavrov a Ušakov dorazili do Rijádu, byli podle ruského serveru Agenstvo zaskočeni přítomností Dmitrijevovy paralelní delegace. Ačkoliv se nakonec jednání nezúčastnil, jeho přítomnost signalizovala napětí i soupeření v rámci elit.

Podle odborníků na ruskou politiku oslovených webem Kyiv Independent se Putin obklopuje lidmi, kteří mu dávají „čitelné signály“ a zároveň se mezi sebou přetahují o vliv. Tato vnitřní soutěživost mu umožňuje si udržet kontrolu a zároveň se distancovat od případných neúspěchů.

Putinovi nejbližší spolupracovníci se dělí na tzv. siloviky — bývalé členy armády nebo bezpečnostních složek, jako je šéf FSB Alexandr Bortnikov nebo Putinův dlouholetý spojenec Nikolaj Patrušev — a na technokraty, tedy muže s ekonomickým nebo podnikatelským zázemím. Mezi ně patří i premiér Michail Mišustin, který je známý spíše nenápadným stylem a technickým přístupem ke správě státu.

Navzdory těmto rozdílům jde o velmi homogenní skupinu: muže stejného věku, podobného myšlení a ideologického přesvědčení. Výjimky, jako předsedkyně Rady federace Valentina Matvijenková nebo šéfka centrální banky Elvira Nabiullina, zůstávají spíše na okraji.

Zásadní roli v této struktuře hraje anti-západní narativ. Podle Mikhaila Suslova z Kodaňské univerzity věří Putinovo okolí, že Západ Rusko podvedl a nespravedlivě s ním zachází. Tato mentalita pramení z dob Sovětského svazu a zakořenila se natolik hluboko, že určuje vnímání světa celou generací ruské elity.

Technokraté v čele s Mišustinem sice chápou, že Rusko potřebuje alespoň částečný kontakt se Západem kvůli technologickému rozvoji, ale i oni zůstávají „jestřáby v rouše holubic“. V Kremlu nezáleží na názorech, ale na blízkosti prezidentovi. A ti, kteří jsou mu nejblíž, se zdráhají přinášet zprávy, které by Putinovi odporovaly nebo ho vyvedly z ideologické bubliny.

V důsledku toho vzniká začarovaný kruh: prezident čerpá z omezeného okruhu loajálních poradců, kteří mu zároveň říkají jen to, co chce slyšet. Tato dynamika nejenže posiluje autoritářskou strukturu, ale brání jakémukoliv realistickému vyhodnocení situace — a to se promítá i do zahraničněpolitických rozhodnutí.

Obměna elit je minimální. Významné změny, jako pád Patruševa z čela bezpečnostní rady a jeho odsun na méně vlivnou funkci v námořním výboru, vzbudily pozornost. Naopak nástup Kirilla Dmitrijeva, považovaného za „Putinova tlumočníka do trumpovštiny“, signalizuje, že Kreml se nebrání mladší generaci – ovšem jen tehdy, pokud se rekrutuje z prověřených kruhů.

Dmitrijevova hvězda začala stoupat po jeho sňatku s Natalií Popovou, blízkou přítelkyní Putinovy dcery. I další jména jako Maxim Oreškin nebo Alexej Drobinin potvrzují, že nástup nových tváří se děje podle starých pravidel – osobní věrnost, konzervativní rétorika a ochota opakovat stokrát řečené.

Tento uzavřený systém má přímý dopad na průběh mírových jednání. Nejenže je obtížné určit, které informace se skutečně dostanou k Putinovi, ale není ani jisté, zda Kreml má o mír skutečný zájem. Zprávy o konkurenčních ruských delegacích a různých instrukcích potvrzují, že jednotný postoj je pouze naoko.

Putin možná není slabým vládcem, kterého si jeho okolí vodí. Ale ani není osamělým vizionářem. Je to muž uzavřený v ozvěnové komoře, kterou si spoluvytvořil — a jeho poradci v ní zůstávají vězněni spolu s ním.