Izraelské tanky obklíčily východní část Rafahu. Městem zní exploze a střelba

Hamás uvedl, že zaútočil na izraelské tanky nedaleko mešity ve východní části města, což podle Reuters dokládá, že izraelské armádě se podařilo postoupit několik kilometrů z východu na okraj obydlené oblasti.

Izrael začal v pondělí vyzývat civilisty ve východní části Rafáhu, aby odešli k pobřeží, kde je podle izraelské armády "bezpečná humanitární zóna". Úřad OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) však upozornil, že tato oblast už není schopna pojmout další uprchlíky a lidé tam žijí v nuzných podmínkách. Do Rafahu se přitom před boji v ostatních částech Pásma Gazy uchýlilo více než milion Palestinců.

Izrael tvrdí, že válku nemůže vyhrát, aniž by vstoupil do Rafahu, kde se skrývají tisíce bojovníků Hamásu. Humanitární skupiny a OSN však varují, že tato operace ohrozí statisíce vysídlených Palestinců, kteří se do města uchýlili před boji v ostatních částech Pásma Gazy. Hamás prohlašuje, že bude Rafah bránit.

Obyvatel tábora Tal as-Sultán u Rafahu padesátiletý Abú Hasan řekl agentuře Reuters, že v celém Rafahu není bezpečno a izraelská armáda provádí dělostřelecké a letecké údery v celém městě, nikoliv jen ve východní části.

Podle libanonských médií plánuje Izrael provést několik menších vojenských operací v částech města Rafah na jihu Pásma Gazy namísto rozsáhlé pozemní ofenzivy, aby neprovokoval Spojené státy a mezinárodní společenství.

V pondělí Izrael začal vyzývat civilisty v východní části Rafahu, aby odešli k pobřeží, kde je podle izraelské armády "bezpečná humanitární zóna". Úřad OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) upozornil, že tato oblast už není schopna pojmout další uprchlíky a lidé tam žijí v obtížných podmínkách.

Část této oblasti, kam se mají civilisté přesunout, je i v Chán Júnisu, který byl zničen masivním bombardováním a boji z předchozích měsíců. V úterý Izrael zahájil operaci s cílem obsadit palestinskou stranu hraničního přechodu Rafah na hranici s Egyptem.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně prohlásil, že ofenzíva proti městu Rafah se rozjede bez ohledu na to, zda palestinské hnutí Hamás přijme nebo nepřijme návrh příměří zprostředkovaný Spojenými státy a Egyptem.

Pozemní operace izraelské armády ve městě Rafah na jihu Pásma Gazy by byla "nevýslovnou katastrofou," prohlásil tento týden šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Martin Griffiths. Uvedla to agentura AFP.

"Nejjednodušší pravdou je, že pozemní operace ve městě Rafah nebude ničím menším, než nevýslovnou katastrofou. Proti tomu nepomůže žádný humanitární plán," prohlásil Griffiths poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu přislíbil spuštění ofenzívy proti Rafahu. Do města se přitom uchýlilo přibližně 1,5 milionu Palestinců z jiných částí Pásma Gazy ohrožovaných boji.

"Svět už několik týdnů apeluje na zástupce Izraele, aby Rafah ušetřili, ale městu bezprostředně hrozí pozemní operace," prohlásil Griffiths. Její realizaci označil za katastrofický úder nejen pro civilní obyvatelstvo, ale také pro organizace usilující se doručovat humanitární pomoc.

Izrael podnikne invazi do města Rafah na jihu Pásma Gazy s cílem zničit prapory hnutí Hamás. V úterý to prohlásil Netanjahu s tím, že k tomuto kroku dojde bez ohledu na výsledek jednání dohody o příměří.

"Myšlenka, že zastavíme válku dříve, než dosáhneme všech jejích cílů, nepřichází v úvahu. Vstoupíme do Rafahu a zlikvidujeme tam prapory Hamasu - s dohodou nebo bez dohody, abychom dosáhli celkového vítězství," řekl Netanjahu během setkání s rodinami rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy.

Palestinský prezident Mahmúd Abbás minulou neděli vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy jsou jedinou zemí, která má schopnost zamezit možné izraelské invazi do města Rafah na jihu Pásma Gazy. Informovala o tom agentura AFP.

Abbás charakterizoval potenciální izraelskou invazi do Rafahu jako "největší katastrofu v historii palestinského lidu".

"Apelujeme na Spojené státy americké, aby požádaly Izrael o zastavení operace v Rafahu, protože Amerika je jedinou zemí, která má schopnost zabránit Izraeli ve spáchání tohoto zločinu," prohlásil palestinský prezident na světovém ekonomickém summitu v saúdskoarabské metropoli Rijádu.

Americký prezident Joe Biden ale ve středu veřejně varoval Izrael, že pokud zaútočí na město Rafah v Pásmu Gazy, přestane mu dodávat dělostřelecké granáty a další zbraně. Biden také vyjádřil politování nad tím, že při shazování amerických bomb v Gaze zahynuli civilisté.

Německý ministr obrany Boris Pistorius také uvedl, že Berlín zvažuje podobné kroky jako Spojené státy, které pohrozily zastavením dodávek zbraní Izraeli, pokud by izraelské jednotky začaly s rozsáhlou operací ve městě Rafah na jihu palestinského Pásma Gazy.

Bidenův postoj je nejvyšší úrovní nesouhlasu s izraelským způsobem vedení války proti palestinskému hnutí Hamás od začátku současného konfliktu v Pásmu Gazy.

Od loňského října, kdy začaly krvavé teroristické útoky Hamásu v jižním Izraeli, zahynulo v důsledku bojů 34 844 Palestinců, včetně bojovníků Hamásu i civilistů.

Mluvčí izraelských obranných sil (IDF) Daniel Hagari uvedl, že izraelská armáda má zbraně, které potřebuje pro operaci v Rafahu. Odpověděl tak na otázku, zda Izrael dokáže provést operaci bez dodávky amerických zbraní.

Hagari dodal, že vztahy mezi Izraelem a USA jsou nadále úzké. Podle jeho slov by se neshody měly řešit za zavřenými dveřmi.