RECENZE: Čarovné jablko v souboji nových vánočních pohádek obstálo

Jediné jablko z kouzelné jabloně dozrává pro mladou léčitelku Hanu, která má zdědit kouzelnou moc po své mamince Zoře, aby mohla chránit dobré království. Tenhle životní úděl ji ale úplně nezajímá. Navíc potká prince Alberta, který se v převleku toulá krajem. Mezitím se do království vrací zlá čarodějka Moriana, která touží po pomstě za někdejší porážku od Zory. Ke svým temným plánům je odhodlaná využít svou nemilovanou dceru Dáhlii.

Podle tvůrců můžeme na půdorysu klasické pohádky sledovat napínavý souboj dobra a zla, jak už to tak u tohoto žánru bývá, ale i příběh o dospívání, rodičovské lásce a hledání vlastní životní cesty. V tom musel tvůrcům dát každý divák přinejmenším částečně za pravdu.

Právě se přehrává: Čarovné jablko - trailer Čarovné jablko - trailer Video: YouTube

Klíčovou roli v nové pohádce sehrávají čáry a kouzla, jimiž však autoři námětu i filmaři šetřili, což lze označit za jejich dobré rozhodnutí. Přece jen se v našich československých podmínkách nelze rovnat Hollywoodu, proto nemá smysl se o to snažit.

Herci a členové štábu naopak během natáčení nepochybně doufali v to, že by se jejich společné dílo mohlo stát vánoční klasikou, kterou budou televize v Česku a na Slovensku reprízovat i v následujících letech. Premiérovým vánočním pohádkám z posledních let se to v několika případech podařilo.

Pokud se to povede některé z letošních novinek, mohlo by to být spíše Čarovné jablko, které mělo premiéru ve středu večer. Například výkony u mladých hereček v hlavních rolích byly o poznání uvěřitelnější než v případě Tří princezen o den dříve. Co se týká námětu a scénáře, obstál lépe rovněž dnešní snímek.

Aby se však dalo jasně konstatovat, že televize budou Čarovné jablko nasazovat do vysílání i v příštích letech, na to je ještě brzy.

Hodnocení: 55 %

Režie: Jakub Machala

Scénář: Vanda Feriancová, Katarína Moláková

Hrají: Adam Joura, Viktória Jurištová, Leona Skleničková, Zuzana Kanócz a další