Počasí příští víkend: Teploty dvacítku nepřekonají, může se objevit déšť

Už v pátek večer dorazila do dějiště hokejového světového šampionátu přicestovala i výstroj reprezentačního útočníka Martina Nečase, bez které tak nemohl nastoupit už v pátek proti Švýcarsku. Nyní to vypadá, že v neděli večer by už ale mohl být spatřen na ledě v zápase proti Norsku (v neděli ve 20:20 středoevropského času). S největší pravděpodobností v něm nastoupí v útočné formaci po boku Michaela Špačka a Filipa Zadiny, přičemž by tak šlo pro Martina Nečase o jistou reminiscenci na jeho působení v juniorech. V kategorii hráčů do 20 let totiž právě se Špačkem a Zadinou taktéž nastupoval.