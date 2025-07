Trump podmiňuje pomoc Ukrajině strategií America First, MAGA je proti

Trumpův souhlas s posílením obrany Ukrajiny přichází v době, kdy roste jeho zklamání z ruského prezidenta Vladimira Putina. Přesto je podle zdrojů z Bílého domu prezident nadále přesvědčen, že Rusko má navrch.

„Prezident si myslí, že Rusko nakonec vyhraje, jde jen o to, jak dlouho to bude trvat,“ uvedl vysoký představitel administrativy. „Mají větší ekonomiku, silnější armádu a dostatek lidí, které mohou posílat na frontu. A i když postupují pomalu, stále postupují. Prezident chce hlavně ukončit zabíjení.“

Trumpův nově pozitivní postoj k NATO – a konkrétně ke generálnímu tajemníkovi Marku Rutteovi – souvisí hlavně s tím, že evropští spojenci slíbili vyšší výdaje na obranu. „Nebudeme to platit my, ale vyrobíme to – a oni to zaplatí,“ řekl Trump v Oválné pracovně a dodal, že Evropa je dost bohatá na to, aby nesla hlavní náklady.

Šéf Pentagonu pro strategii Elbridge Colby poté na sociální síti X vyzdvihl prezidentovo rozhodnutí jako ukázku úspěchu doktríny „America First“. „Naše spojenectví musí být férová a udržitelná. Prezident Trump to pochopil a díky tomu jsme dosáhli historické dohody v rámci NATO,“ napsal Colby.

Podle dvou dalších členů administrativy ovšem Trumpova změna postoje k Ukrajině odráží hlavně frustraci z neochoty Putina k mírovým jednáním. „Některé z posledních ruských útoků byly dosud nejhorší. Staly se brutálnějšími a prezident si toho všímá,“ řekl jeden z nich.

Trump rovněž připomněl červnový summit NATO, kde většina členských států přislíbila výrazné navýšení obranných rozpočtů. To označil za důkaz, že jeho tvrdý postoj přináší výsledky.

Zatímco Trump sám tvrdí, že jeho kroky pomáhají Spojeným státům i Evropě, v jeho vlastním táboře to vyvolává rozpaky. Jeden z bývalých členů jeho kampaně přiznal, že s tím mnozí v hnutí MAGA nesouhlasí: „Evropské peníze to trochu vyvažují. Ale pořád se nám to nelíbí. Není to náš boj a eskalace není v zájmu Ameriky.“

Steve Bannon, Trumpův bývalý hlavní poradce, označil podporu Ukrajině za nebezpečnou eskalaci. „Zelenskyj se snaží zatáhnout Trumpa hlouběji do války,“ varoval ve svém pořadu War Room. „Tohle není globální válka proti terorismu, ale staromódní zákopová řež v evropských krvavých zemích – a my se do toho necháme vtáhnout.“

Bílý dům nicméně tvrdí, že základna prezidenta Trumpa jeho rozhodnutí podporuje. Odkazuje se na průzkum Echelon Insights, podle něhož téměř dvě třetiny jeho voličů souhlasí s pokračováním dodávek zbraní Ukrajině.

Mluvčí Bílého domu Anna Kelly odmítla kritiku jako přehnanou. „Základna MAGA ani více než 77 milionů Američanů, kteří prezidenta zvolili, nepanikaří. Věří mu a vědí, že obnovuje mír silou,“ uvedla.

Trump tak nadále balancuje mezi tvrdou retorikou „America First“ a realitou mezinárodní politiky, kde rostoucí tlak na Rusko i podpora Ukrajiny začínají hrát větší roli – i když ne na účet amerických daňových poplatníků.