Dědek se ve vedení českého hokeje nakonec neobjeví. Kvůli Královi se obrací na policii

"Rozhodl jsem se, že v sobotu nebudu kandidovat do výkonného výboru hokejového svazu. Důvod: podal jsem podnět k prošetření stávajícího vedení. Mám podezření ze spáchání několika trestných činů stávajícího vedení Českého svazu ledního hokeje a tak, jak jsem už několikrát upozornil, že k tomu směřuje a informace k nám doputovaly, tak jsem podal podnět orgánům činným v trestním řízení na prošetření podnětů ze spáchání několika trestných činů," oznámil konkrétně Dědek na svém twitterovém účtu.

Policisté by s tak měli zabývat na základě těchto podnětů některými kroky nejen samotného odstupivšího šéfa českého hokeje Tomáše Krále, ale i dvou místopředsedů svazu Petra Břízy a Aleše Pavlíka. Zároveň však policejního šetření neunikno ani někteří další členové výkonného výboru včetně Jiřího Šlégra, jenž je jedním z kandidátů na nového šéfa tuzemského hokejového hnutí. Právě k němu uvedl Dědek následující: "Je neskutečné, že člověk, který je nyní ve vedení svazu a je členem výkonného výboru, chce svaz vést dále. Sebereflexe žádná."

"Sahá k ní při prosazování svých osobních zájmů pravidelně. Současné podání podnětu k prošetření dva dny před konáním svazové konference si ani nelze vykládat jinak," reagoval na předešlá Dědkova slova sám Šlégr a pokračoval: "Celému hokejovému hnutí jsem předložil svůj program a budu se dále soustředit na sjednocování českého hokeje. Součástí toho samozřejmě musí být finanční i personální audity a reflexe jejich výsledků. Kroky pana Dědka ale nemají s řešením situace nic společného, vedou přesně opačným směrem."

Podnět byl pak podán i na Tomáše Urbana, svazového generálního sekretáře a jednatele servisní organizace Pro-Hockey Cz. Právě u této společnosti si měl Král říct o půjčku ve výši devíti milionů korun. Už dříve se ale Urban nechal slyšet, že vše proběhlo dle zákonnýchh pravidel a Král už měl tuto půjčku splatit.

"Těch věcí je několik. Jednak to byla půjčka z Pro-Hockeye panu Královi, byla tam investice 50 milionů do finančního letadla, které bylo nedávno odsouhlasené," pokračoval však Dědek ve výtkách a připomněl tak na kontroverzní investici ze strany servisbní organizace Pro-Hockey Cz do již zkrachovalé společnosti WSM. Ta měla podvádět již od svého vzniku, jak také v minulosti řekl soud. "Dále je tam zadávání zakázek bez výběrových řízení za nestandardní ceny. Je tam několik podnětů a je potřeba, aby to policie prošetřila. Hokejové hnutí si nezaslouží, aby toto vedení peníze hnutí rozkládalo," dodal Dědek.

Ten kritizoval vedení českého hokeje už letos v únoru prostřednictvím deníku Sport a v reakci na jeho kritiku už Tomáš Král vydal prohlášení. "Hospodaření svazu a dceřiné společnosti vždy probíhalo a probíhá v souladu s platnými zákony, účetními předpisy a Stanovami ČSLH. Veškeré hospodaření, účetní závěrky, stejně jako rozhodovací a kontrolní mechanismy jsou pravidelně auditovány podle mezinárodních a českých standardů. Výsledky hospodaření jsou příslušným institucím plně k dispozici a jsem přesvědčen, že jsme v tomto směru nejúspěšnějším sportovním svazem v České republice," píše se v něm.

Na závěr připomeňme, že v sobotu se o novém šéfovi českého hokeje rozhodne mezi pěticí kandidátů: Otakar Černý mladší, Alois Hadamczik, Dominik Hašek, Bedřich Ščerban a Jiří Šlégr.