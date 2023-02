Na reprezentaci může zapomenout. Jaškin v armádním dresu gratuloval ruským vojákům

Než nastoupil Jaškin ke svému jubilejnímu 200. zápasu v dresu Petrohradu, jenž na závěr základní části na ledě Soči nakonec vyhrál 6:5, natočil spolu se svými spoluhráči zdravici ruským vojákům, ve které mimo jiné z jeho úst zazněla i tato věta: "Všechno nejlepší k svátku obránců vlasti."

A právě tato slova vyvolala mezi českou fanouškovskou veřejností vlnu zloby na adresu tohoto českého hokejisty. Řada z nich pak volala po jeho definitivním konci v reprezentaci. K politováníhodnému kroku ze strany devětadvacetiletého rodáka z Omsku se vyjádřil i samotný šéf českého hokeje Alois Hadamczik. „Jestliže se k takovému činu rozhodl, je to jeho věc. Český hokej za to ale nemůže. Má i ruské občanství a rozhodl se za svou osobu. Každý jedinec si zodpovídá za své činy sám," nechal se slyšet konkrétně pro server sport.cz.

„Morálka je víc než sport a musíme si ji zachovat. Jako Česko podporujeme demokracii a chceme konec války na Ukrajině. Jsme zajedno s naší vládou a nebudeme akceptovat, že by naši hráči působící v KHL mohli reprezentovat," pokračoval dále ve svém vyjádření Hadamczik.

Připomněl, že kromě Jaškina působí v Rusku také Rudolf Červený a Libor Šulák. Také ti mají vystavenou stopku, co se týče české reprezentace. „S kluky, kteří podepsali v Rusku, se rozcházíme v otázce morálky. Oni si neuvědomují, že Ukrajina bojuje za to, aby se válka nerozšířila do dalších evropských zemí," sdělil Hadamczik.

Ten tak potvrdil, že Jaškin se vzhledem k jeho slovům k ruské armádě v českém národním týmu jen tak neobjeví. „Jestliže má svědomí takové věci dělat, je to jeho věc. Nikoliv naše. Je svéprávný člověk a my za jeho činy neodpovídáme. My můžeme jen rozhodnout, že takový člověk nemůže momentálně reprezentovat naši zemi," uvedl a pokračoval: „Jaškin je určitě dobrý hráč, ale není to hráč, abychom si jím kazili morálku týmu. Máme daleko více a lepších hráčů, než je on. Na jednom hráči to nestojí."

Není bez zajímavosti, že pouhý den před zveřejněním videa s Jaškinovou gratulací ruské armádě se kouč českého národního týmu Kari Jalonen prostřednictvím manažera reprezentace Milana Hniličky zajímal, zda by Jaškinovy služby mohl využít na letošním MS v Tampere a Rize. Stejně tak se měl zajímat i o Šuláka. „Ptal se mě, jestli pro nominaci připadají v úvahu Jaškin se Šulákem. Řekl jsem mu, že pokud podepsali smlouvu v Rusku, tak v žádném případě," potvrdil nejvyšší boss tuzemského hokeje.

Na závěr připomeňme, že Jaškin v minulosti Česko reprezentoval na Světovém poháru v roce 2016 i na světových šampionátech v letech 2018 a 2019. Během celkově odehraných 39 zápasů pak zaznamenal jedenáct branek.