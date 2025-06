Hromadná nehoda na D10. Pět zraněných, dálnice je uzavřena

Policie informovala o nehodě za 23. kilometrem dálnice ve směru na Trutnov na sociální síti X. Podle prvotních informací havarovalo osm vozidel. Dálnice musela být uzavřena, řidiči musí jezdit po objízdných trasách.

Záchranáři uvedli, že měli v péči celkem pět pacientů, jejichž stav si žádal převoz do nemocnic. Jedna těžce zraněná osoba byla převezena do Ústřední vojenské nemocnice, další na Bulovku. Dva středně těžce zranění účastníci nehody zamířili do mladoboleslavské nemocnice. Poslední pacient byl přepraven do nymburské nemocnice.

Na místě zasahovali také středočeští hasiči, kteří museli dvě zraněné osoby vyprostit z havarovaných aut. "Na vozidlech jsme provedli protipožární opatření a zasypali uniklé provozní kapaliny," dodali.