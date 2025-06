Australská válečná loď omylem vyřadila v celé zemi internet a rádio

Úderem jedné hodiny odpolední našeho času vstoupil celý svět do roku 2025. Kvůli existenci časových pásem trval přechod prakticky jeden celý den. Nový rok jako první přivítali obyvatelé Kiribati a Austrálie, poté i velké části Asie a Evropy včetně Česka, kde se největší oslavy pořádaly tradičně na náměstích v Praze, a následně do něj vstoupila Amerika. Přechod do nového roku završil Bakerův ostrov, kde půlnoc nastala ve chvíli, kdy už má Kiribati 2. ledna.