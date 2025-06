Důrazné varování EMA: Léky Ozempic a Wegovy vás mohou připravit o zrak

Výbor EMA pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) zahájil přezkum bezpečnosti semaglutidu v lednu letošního roku poté, co se objevily obavy, že užívání tohoto léku by mohlo zvyšovat riziko rozvoje nearteritické přední ischemické optické neuropatie (NAION). Tato porucha je způsobena omezeným průtokem krve do zrakového nervu, což může vést k jeho poškození a v některých případech až k trvalé ztrátě zraku.

PRAC dospěl k závěru, že NAION je „velmi vzácným vedlejším účinkem“ semaglutidu. Výskyt je odhadován až u jednoho pacienta z 10 000. Riziko je vyšší zejména u lidí s cukrovkou, kde bylo zaznamenáno až dvojnásobné zvýšení pravděpodobnosti výskytu této oční poruchy oproti pacientům, kteří lék neužívají.

EMA proto požádala výrobce, aby do příbalových informací léků obsahujících semaglutid byla přidána zmínka o možném výskytu NAION s označením „velmi vzácný“ nežádoucí účinek. Konečné rozhodnutí o aktualizaci informací však ještě musí schválit Evropská komise.

Semaglutid je účinnou látkou skupiny GLP-1 agonistů, které regulují hladinu cukru v krvi a přispívají k hubnutí. Ozempic a Wegovy, vyráběné dánskou společností Novo Nordisk, se staly v posledních letech fenoménem nejen v oblasti diabetologie, ale také jako prostředky na snížení tělesné hmotnosti, často i mimo schválené indikace.

Oba léky výrazně přispěly k tomu, že se Novo Nordisk stala jednou z nejhodnotnějších evropských firem a je aktuálně na cestě předstihnout i francouzský luxusní gigant LVMH. Jejich obrovská popularita však s sebou přináší i zvýšenou potřebu důkladného sledování jejich bezpečnosti.

Podle odborníků je nutné, aby si pacienti i lékaři byli vědomi možných rizik spojených s užíváním semaglutidu. Zvláště lidé s již existujícími očními onemocněními nebo poruchami prokrvení by měli být na nově objevený nežádoucí účinek upozorněni.

Zároveň však odborníci uklidňují, že jde o velmi vzácnou komplikaci a přínosy léčby u většiny pacientů nadále převažují nad riziky. „Je důležité zachovat rozvahu – u drtivé většiny pacientů je semaglutid bezpečný a účinný,“ uvedl jeden z členů PRAC pod podmínkou anonymity.