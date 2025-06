The Atlantic: Kyjev po ukrajinském útoku na ruská letiště slavil, Bílý dům pohltil vztek

Prezident Donald Trump, který opakovaně naléhal na rychlé ukončení války, dal v soukromí najevo svou frustraci. Podle několika členů jeho administrativy a externího poradce, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, se obává, že útok přispěje k eskalaci konfliktu. Zároveň znovu oživil svou dlouhodobou nelibost vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, kterého prý považuje za „horkou hlavu“ a „špatného člověka“, jenž žene svět do další světové války.

Trump podle svých poradců sice ocenil odvahu operace, ale měl Zelenskému za zlé, že místo účasti na mírových jednáních v Istanbulu raději rozjíždí ofenzivu. Domnívá se, že akce sabotovala naděje na diplomatické řešení. Prezident se včera telefonicky spojil s ruským prezidentem Putinem a na síti Truth Social uvedl, že Rusko na útok „musí reagovat“, čímž ještě více vystrašil některé členy administrativy, kteří se obávají prudké odvety Moskvy.

Trump se k tomu, zda Putina varoval před eskalací, nevyjádřil. Dle zdrojů z Bílého domu zvažuje různé scénáře: od uvalení nových sankcí na Rusko až po omezení americké vojenské pomoci Ukrajině. Jedním z vážně diskutovaných témat je úplné opuštění podpory Kyjevu. Sám Trump již ztratil víru v summit s Putinem a Zelenským, který měl podle jeho původních představ přinést mír. Podle jednoho z úředníků „už v něj nevidí smysl“.

Jeho snaha o mírové řešení přitom naráží na odpor z více stran. Předchozí návrh okamžitého příměří přijal Zelenskyj, ale Putin jej rezolutně odmítl a naopak zesílil bombardování ukrajinských měst. To vedlo k Trumpově výhrůžce, že z mírových jednání zcela odstoupí. Nyní americká vláda tvrdí, že o připravovaném útoku nebyla informována a že šlo o akci, která byla plánována a provedena bez americké účasti.

Kritika z Trumpova tábora na sebe nenechala dlouho čekat. Bývalý hlavní stratég Bílého domu Steve Bannon na svém podcastu označil Zelenského akci za „útok stylu Pearl Harbor“, který ohrožuje vyjednávání a zvyšuje riziko širšího konfliktu. Podle něj Ukrajina překročila čáru, když drony zasáhla strategické síly Ruska bez konzultace s Bílým domem. Bannon své výhrady sdělil i přímo několika klíčovým poradcům v západním křídle Bílého domu.

Trumpův vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg na Fox News varoval, že útok na části ruského jaderného programu představuje zásah do oblasti „národního přežití Ruska“ a může vést k nebezpečné odvetě. Trump od lednového nástupu do úřadu nijak nezvýšil pomoc Ukrajině a dosud nepodpořil ani návrh senátora Lindseyho Grahama na nové ekonomické sankce vůči Rusku.

Změna amerického postoje k Ukrajině je patrná i na dalších úrovních. Ministr obrany Pete Hegseth se tento týden nezúčastnil tradičního summitu 50 ministrů obrany NATO v Bruselu, kde se každoročně koordinuje pomoc Ukrajině. Jeho absence byla vysvětlena „provozními důvody“, ale mnozí to vnímají jako signál ochlazení vztahů.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt v úterý zopakovala, že prezident Trump „chce válku ukončit u vyjednávacího stolu“ a že tento postoj sdělil jak Putinovi, tak Zelenskému.

Putin mezitím veřejně označil ukrajinský útok za důvod k odmítnutí dalšího vyjednávání. „Kdo vyjednává s teroristy?“ ptal se novinářů. Zelenskyj naopak prohlásil, že k operaci „Pavoučí síť“ by vůbec nedošlo, pokud by Putin souhlasil s příměřím navrženým USA. „Kdyby bylo příměří, proběhla by akce? Ne,“ řekl.

Prezident Trump je vývojem znechucený a podle svých spolupracovníků znovu zvažuje, že se úplně stáhne z jakékoli diplomatické snahy o řešení konfliktu. Ve svém příspěvku na Truth Social zároveň naznačil, že by se raději zaměřil na jiný globální problém – jaderný program Íránu. Putin mu údajně slíbil pomoc s tímto „rychle řešitelným problémem“.