Extraliga play off 2025: Pardubice se ve třetím zápase finále ujímají vedení nad Kometou 2:1

Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa oznámily, že Rusko a Ukrajina by mohly uzavřít dohodu o ukončení války „ještě tento týden“. Trump tento výrok sdělil o víkendu na své síti Truth Social a zároveň naznačil, že pokud nenastane žádný pokrok, Washington by mohl od mírových jednání úplně odstoupit. Podle něj by uzavření dohody umožnilo oběma zemím „začít dělat velké obchody se Spojenými státy“, které popsal jako „vzkvétající“.