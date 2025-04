Na medaili to v domácím prostředí nevyšlo. V boji o bronz české hokejistky ztratily třígólové vedení

Když po polovině nedělního utkání o bronz vedly svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové vedly už 3:0, málokdo z českých fanoušků věřil, že by mohlo být nakonec ještě všechno jinak.

K tomuto zdánlivě jasnému vedení dospěly české hokejistky poté, co se nejprve ve 3. minutě šťastně trefila Kristýna Kaltounková, poté, co ve 13. minutě zakončila pěknou přesilovkovou souhru Natálie Mlýnková spolupracující tehdy s Anetou Tejralovou a Kateřinou Mrázovou a poté, co se ve 31. minutě trefila od modré čáry Dominika Lásková.

Po zbytek zápasu ale na českobudějovickém kluzišti naneštěstí úřadovaly už jen soupeřky, nutno dodat, že i s přispěním rozhodčích, které svými výroky nejednou nadzvedly českého diváka ze židle. Ale samozřejmě i s přispěním českých hráček, které jakoby najednou vypadávaly z role. První finská branka Suoranteová vstřelila i díky nechtěné teči Mlýnkové. Stalo se tak již krátce před koncem druhé třetiny.

V závěrečné třetině už nenacházely Češky adekvátní odpověď na neustále sílící tlak soupeřek. Nejprve tak tedy na 2:3 snížila Holopainenová, která proměnila nabídnutou přesilovku, poté na 3:3 vyrovnala opět ona a to dvě minuty před závěrečnou sirénou. To už byly Češky natolik zlomené a rozhozené, že ani v prodloužení hraném tři na tři se už na odpověď nezmohly a byly to naopak Finky, které dokonaly obrat vítěznou brankou Nylundové.

"V závěru už byl tlak Finek obrovský, k tomu náš strach o výsledek. Soupeř tlačil a my jsme nedokázali hrát chytřeji. Asi to bylo o hlavě, obava o výsledek byla silnější než naše chytrost, kterou umíme použít v pravý čas. Možná tam byly i vzpomínky na minulý rok, kdy jsme s nimi prohráli," přiblížil závěr zápasu asistent trenérky MacLeodové Dušan Andrašovský, jehož mrzelo, jakým způsobem Češky ztratily nadějný výsledek v boji o bronz. "Teď to hrozně bolí, ale bohužel si musíme přiznat, že soupeř si za tím šel víc a od začátku jsme nebyli ideální. A i když jsme vedli, tak výkon nebyl dobrý, báli jsme se hrát a nehráli, co jsme chtěli. Asi chyběly síly, které jsme ztratili," řekl.

Češky tak navázaly na čtvrté místo z loňského světového šampionátu, kdy v boji o bronz taktéž nestačily na Finky, s nimiž tehdy prohrály 2:3. To v předešlých dvou letech 2022 a 2023 se Češkám naopak podařilo dokráčet k prvním dvěma historickým medailím z MS, v obou případech se jednalo o bronz.

Připomeňme, že v neděli večer se ještě v Českých Budějovicích uskutečnilo ryze zámořské finále (jak je v posledních letech zvykem) mezi USA a Kanadou. I tady se jednalo o vyrovnané utkání, které za stavu 3:3 došlo do prodloužení s tím, že o něm rozhodla Kanaďanka Fillierová pět minut před koncem základní hrací doby. Prodloužení ale i tak zvládly lépe Američanky, když rozhodující branku vstřelila tři minuty před jeho koncem Haiseová.

V Budějovicích padl divácký rekord

Během neděle pak organizátoři potvrdili splnění cíle a to překonání diváckého rekordu z roku 2007, kdy světový šampionát žen konal ve Winnipegu a Selkirku. Překonal ho konkrétně o 3100 diváků a znamená to tudíž, že celkový počet fanoušků v rámci letošního MS žen se nakonec zastavil na čísle 122 331.

Mistrovství světa hokejistek v Českých Budějovicích (20.4.2025):

Zápas o 3. místo:

Česko – Finsko 3:4 v prodl. (2:0, 1:1, 0:2 – 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Kaltounková (Pejšová, Mlýnková), 13. Mlýnková (Mrázová, Tejralová), 31. Lásková (Čajanová, Juříčková) – 37. Suorantaová (Vanhanenová), 42. Holopainenová (Nieminenová, Laitinenová), 59. Holopainenová (Savolainenová, Laitinenová), 65. Nylundová (Vanhanenová). Rozhodčí: Hillerová (USA), Kainbergerová (Rak.) – Clarková, Zachová (obě Kan.). Vyloučení: 5:0, navíc Parkkonenová (Fin.) 5 min. Využití: 1:2. Diváci: 5859 (vyprodáno).



Sestava ČR: Peslarová – Pejšová, Tejralová, Lásková, Čajanová, Seroiszková, Trnková, Radová – Mrázová, Kaltounková, Šapovalivová – Vanišová, Pejzlová, Křížová – Plosová, Hymlárová, Juříčková – Neubauerová, Mlýnková, Pištěková – Přibylová. Trenérka: MacLeodová.



Finále:

USA – Kanada 4:3 v prodl. (0:0, 2:2, 1:1 – 1:0)

Branky: 28. Harveyová, 28. Murphyová, 46. Heiseová, 78. Janeckeová – 29. Serdachnyová, 30. Gardinerová, 55. Fillierov