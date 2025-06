Varování před spalničkami: Počet případů v Evropě dosáhl rekordního maxima

Podle nejnovějších údajů dosáhl počet hlášených případů spalniček v Evropě v roce 2024 nejvyšší hodnoty za posledních 25 let. Mezinárodní organizace WHO a UNICEF uvedly, že bylo zaznamenáno 127 350 případů, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku. Nejpostiženějšími státy jsou například Rumunsko, Itálie, Francie či Španělsko, ale také země jako Pákistán, Nigérie, Thajsko a Indonésie.

Ve Velké Británii zůstávají proočkovanost a prevence nízké, a to zejména v Londýně, kde dvě dávky MMR vakcíny obdrželo jen něco přes 73 % dětí. Doporučená hranice pro dosažení kolektivní imunity přitom činí 95 %.

Dr. Vanessa Saliba z UKHSA v souvislosti s blížící se dovolenkovou sezónou vyzývá zejména rodiče malých dětí, aby neváhali s očkováním. „Je důležité, aby si každý, kdo plánuje cestu do zahraničí, ověřil, že je jeho očkování aktuální. Spalničky se velmi rychle šíří a mohou způsobit závažné komplikace,“ uvedla. Jen v dubnu bylo v Anglii potvrzeno 109 případů, v květnu jich následovalo dalších 86. Téměř polovina těchto infekcí pochází z Londýna a většina z nich se týká neočkovaných dětí do 10 let.

Mezi hlavní příznaky spalniček patří vysoká horečka, zarudlé oči, kašel, rýma a typická vyrážka, která se šíří od obličeje po celé tělo. Méně známými příznaky jsou malé bílé skvrny v ústech. U některých pacientů může nemoc způsobit vážné zdravotní komplikace, jako je zápal plic, zánět mozku, slepota nebo dokonce smrt. Ohroženi jsou hlavně kojenci, těhotné ženy a lidé s oslabeným imunitním systémem.

Podle Dr. Amandy Doyleové z NHS England je stále příliš mnoho malých dětí bez ochrany. „Spalničky, příušnice a zarděnky jsou vysoce nakažlivé infekce a jejich prevence je zcela zdarma v rámci britského očkovacího programu. Rodiče by měli reagovat na pozvánky k očkování nebo si ověřit záznamy o očkování svých dětí,“ připomněla.

Britské zdravotní úřady zdůrazňují, že nikdy není pozdě nechat se očkovat. Každý, kdo neobdržel dvě dávky MMR vakcíny, si může domluvit schůzku u svého praktického lékaře.

Zdravotníci varují, že výskyt spalniček se zvyšuje nejen v Anglii, ale i v mnoha oblíbených dovolenkových destinacích. Pokud rodiče očkování podcení, hrozí, že si z dovolené nepřivezou jen zážitky, ale také nemoc, která může dítěti způsobit trvalé následky.

Letní měsíce přinášejí zvýšené riziko šíření infekcí napříč hranicemi. Společně s nízkou proočkovaností to vytváří ideální podmínky pro nové ohniska nákazy. Odborníci proto apelují na zodpovědnost rodičů – ochrana zdraví začíná doma a očkování je nejúčinnější prevencí.