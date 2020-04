Všichni z Ottawy se z COVID-19 uzdravili, vedení NHL mezitím připustilo nedohrání základní části

Nákaza nemoci COVID-19 se u hráčů Ottawy objevila poté, co krátce před přerušením sezóny hrál klub sérii tří zápasů v Kalifornii. Jak říká kouč Smith, právě nákaza u hráčů přispěla k tomu, aby jeho tým bral pandemii koronaviru vážně.

"Dobré je, že nikdo z nich neměl žádné strašlivé symptomy, jaké vidíme v televizi u lidí, kteří opravdu trpí. Někteří kluci se necítili dobře, ale díky tomu, že to jsou sportovci, to překonali a už to mají za sebou," řekl Smith a pokračoval: "Jsem moc rád, že všem z našeho klubu se nyní daří dobře, ale nebylo to příjemné období. Ano, trefilo nás to, na druhou stranu to však podle všeho hodně z nás zachránilo, protože když jsme takhle brzy viděli následky zblízka, získali jsme díky tomu trochu náskok."

Uzdravení šesti lidí z hokejové Ottawy ale neznamená definitivní vymizení nemoce z NHL. Nemocí trpí i tři hráči Colorada, jež hráli 8. března v San José a tím pádem tak obývali tehdy stejnou šatnu jako před tím i Ottawa.

V NHL v těchto dnech už mělo probíhat play-off. Nakonec může soutěž pokračovat rovnou boji o Stanley Cup

Šéf kanadsko-americké NHL Gary Battman mezitím v těchto dnech poprvé připouští, že by se základní část této sezóny nemusela vůbec dohrát a po návratu na kluziště by se tak mohlo rovnou začít bojovat v play-off o Stanleyův pohár. Upozorňuje však zároveň, že je to jedna z mnoha variant, které jsou nyní na stole. "Zkoumáme všechny možnosti a žádnou z nich nelze v tuto chvíli vyloučit," řekl Battman a pokračoval: "Nejlepší a nejjednodušší by samozřejmě bylo, pokud bychom došli do bodu, kdy bude možné dokončit celou základní část a pak jít do play-off, jak jsme normálně zvyklí. Vnímáme ale, že to se může nakonec ukázat jako nemožné. I proto se zabýváme všemi alternativami."

Podle Battmana je ale v současnosti nadále zbytečné předbíhat událostem. Teprve až za dva týdny bude totiž podle něj jasné, kdy a jestli vůbec se dohraje sezóna NHL 2019/20. Následně také bude jasnější, jak moc budou pandemií koronaviru poškozeno všech 31 klubů nejslavnější hokejové ligy světa. Připomeňme, že nakažených nemocí COVID-19 je ve Spojených státech amerických už přes 400 000 lidí.

Nebýt této pandemie, bylo by už v těchto dnech po základní části, která měla podle původního plánu skončit 4. dubna a 8. dubna tak mělo začít play-off. K tomu, aby všechny týmy měly odehrány celkem 82 zápasů, zbývá odehrát celkem 189 utkání. Aktuálně ale mají všichni hráči NHL nařízenou karanténu až do 15. dubna a očekává se, že v ní budou ještě déle.

Vedle dalších variant leží u Battmana na stole i ta, že by se zbývající zápasy odehrály na neutrálních stadionech v tom případě, pokud by nebylo dovoleno všem mužstvům vrátit se do svých arén. Nyní to vypadá, že by play-off NHL mělo začít na přelomu června a července a protáhnout by se tak mělo až do srpa potažmo do září, tedy do období, ve kterém normálně začínají už přípravné kempy na novou sezónu. "Absolutní prioritou zůstává zdraví. Pokud se NHL znovu rozběhne, musíme si být jistí, že tím nijak neohrozíme hráče a budou moci naskočit na led připravení na ostré zápasy. Zároveň chceme být připravení i my, až dostaneme povolení, abychom v sezoně pokračovali. Klíčový bude zdravotní stav v obou zemích, tedy v USA a Kanadě," řekl Battman.

Na zmiňované Battmanovy varianty už reagovali někteří hráči NHL. Třeba obránce Bostonu Torey Krul věří, že zvítězí trpělivost. "Všichni chceme zase hrát a vrátit se na led. Pokud ta příležitost přijde, je třeba k tomu hlavně přistoupit bezpečně a chytře. Nikdo se nechce dostat do situace, aby musel být s mnoha lidmi na jednom místě a tím se nám to tady rozjelo naplno znovu," řekl Krul.

Pro některé, zvláště pak pro ty, které jsou namočeni v pásmu nepostupujících do play-off, by byla varianta pokračovat rovnou play-off neférovou. Třeba gólman Floridy Sergej Bobrovskij. Právě jeho Florida ztrácí k postupu do play-iff tři body, přičemž druhý držitel divoké karty ve Východní konferenci Columbus má na svém kontě odehraných duelů o zápas víc. "Zbývá ještě hodně zápasů a my jsme ve hře o postup, máme šanci v play-off být. Sezona má zkrátka 82 zápasů a po nich přichází play-off. Nelze to teď utnout a naskočit rovnou do play-off," řekl.