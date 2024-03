Hertl o posledním přestupovém dni přestoupil k obhájcům Stanley Cupu. Nové angažmá mají další tři Češi

Co se týče Tomáše Hertla, tak ten má již měsíc nulové herní zatížení, protože je po operaci chrupavky v levém koleni. I tak je ale změna působiště v jeho případě poměrně překvapivá vzhledem k tomu, že poměrně nedávno prodloužil se San Jose na dalších osm let smlouvu na 65,1 milionu dolarů.

Pro českého hokejistu se jedná o první změnu působiště v jeho kariéře v rámci NHL. V Las Vegas tak nahradí devatenáctiletého švédského centra Davida Edstroma, kterého Golden Kniths draftovali loni již v prvním kole na 32. místě. Kvůli jeho odchodu Las Vegas obětovalo první kolo draftu v roce 2025. "Je to nesmírně těžký den, když musíte vyměnit hráče, jakým je Tomáš Hertl. Kombinace, kterou snoubí v podobě hráčského talentu na ledě a osobnosti mimo led, bývá vzácná. Tomáše budeme postrádat, ale jeho působení a přínos v organizaci Sharks i vůči fanouškům nebude nikdy zapomenuto. Přejeme jemu, jeho ženě Anetě a jejich dvěma dětem všechno nejlepší v příští kapitole jejich cesty,“ nechal se slyšet Mike Grier, klubový generální manažer San Jose.

Ten prozradil, jak nakonec k přestupu Tomáše Hertla do Las Vega došlo. „Dostali jsme několik nabídek a my se podívali na délku (Hertlova) kontraktu i jeho výšku (8,137 milionu dolarů na rok). Není to pro nás ideální smlouva, i když se navýší strop… Takže jsem cítil, že je vhodná doba, a myslím, že i sám Tomáš si myslel, že je to pro něj dobrá příležitost,“ řekl konkrétně muž, jehož předchůdce Doug Wilson podepsal s Hertlem onen osmiletý kontrakt. „Od té doby, co jsem do klubu přišel, se snažím být upřímný, vést otevřené a upřímné rozhovory o situacích, ve kterých se nacházíme. O tom, jak se Hertl v těchto situacích cítí a jestli by chtěl jít někam jinam. Tomáš se dostal do bodu, kdy chtěl mít možnost vyhrát Stanley Cup,“ pokračoval Grier.

„Je to dobrý hráč. Trochu stárne a my jsme stále ve fázi jakési přestavby, abychom byli týmem pro play off. Myslím, že náš časový plán mu už nevyhovoval. (Ve třiceti) dospěl k závěru, že jeho čas produktivního hráče NHL se s našimi představami neshoduje,“ dodal.

Pro kabinu San Jose je odchod Hertla, dá se říct, šokem. Český hráč totiž byl v kolektivu oblíben, vedle klubu San Jose byl spojen hodně i se samotným městem nacházejícím se blízko Silicon Valley, ve kterém si nejenže pořídil dům, ale hlavně se mu zde narodily děti. V klubu si ho cenily za mentorství vůči mladším spoluhráčům. A proto se tak nemohl nikdo divit emotivní rozlučce. „Mám spoustu smíšených pocitů. Za něj osobně jsem nadšený, že má šanci získat Stanley Cup. Ale je mi moc líto, že odchází. Jsem tu teprve dva roky, ale Hertl je skvělý hráč a ještě lepší člověk. Bude to bolet. Posledních čtyři nebo pět let to tu bylo těžké. Bohužel jsme v bodu, kdy musíme dělat těžká rozhodnutí a nechat některé lidi odejít,“ uvedl trenér David Quinn, jenž prozradil, že kabina nese odchod Hertla těžce a to natolik, že málokdo teď promluví. „Pro všechny kluky je to moc čerstvé,“ zakončil kouč.