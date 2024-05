Rulík a spol. nemůžou počítat s Hertlem. Vedení Vegas českého útočníka na domácí MS nepustí

Jedním z důvodů, proč se Hertl neobjeví na domácím světovém šampionátu, může být i ta skutečnost, že před nedávnem podstoupil operaci kolena. Z té se sice už dokázal zotavit a od té doby stihl nastoupit k šesti zápasům v základní části NHL, stejně jako ke všem sedmi duelům série play-off s Dallasem.

"Tomáš Hertl se bohužel k mužstvu nepřipojí. Měl zájem přijet, byli jsme domluvení, ale klub nám to neumožnil. Pro nás je to obrovská ztráta, těšili jsme se na něj, ale bohužel... Musíme to respektovat," řekl Nedvěd a pokračoval: "Tomáš je pro Vegas samozřejmě investicí na dalších šest let. Odehrál sice play-off a hrál něco kolem dvaceti minut, měl velkou porci na ledě, ale to koleno není stoprocentní. A já jsem tak nějak tušil, že k tomuhle dojde, že klub se k tomu postaví záporně a nebude chtít, aby hrál na mistrovství světa."

Nadále ale může národní tým počítat se službami již nominovaného Davida Kämpfa, který měl projít v Torontu nejen zdravotní prohlídkou, ale i pohovory a míří tak do Mekky světového hokeje pro příštích sedmnáct dní počínaje tímto pátkem, tedy do Prahy. Tam by se měl připojit k mužstvu ve čtvrtek. "Ohledně Davida jsou ty zprávy naopak pozitivní. Odletěl ze zámoří, ve středu odpoledne by měl být v Praze a připojí se k nám ve čtvrtek na tréninku," sdělil k tomu Nedvěd.

Připomeňme, že v soupisce pro MS se aktuálně nachází 25 jmen (3 brankáři, 8 obránců a 14 útočníků), přičemž Kämpf bude šestadvacátým hokejistou. Nebude však zřejmě poslední posilou ze zámoří a tak i proto trenéři nechávají na této soupisce volné místo. Jisté je nyní to, že při Kämpfově přidání se do soupisky bude muset někdo z dosud nominovaných z kola ven. "Víme, kdo zůstane mimo hru, až se k nám David (Kämpf) skutečně přidá, ale necháme si to pro sebe," zakončil Nedvěd.