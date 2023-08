Italská fotbalová legenda Buffon dává definitivně sbohem fotbalu. V 45 letech končí kariéru

Buffonova skvostná kariéra začala před 28 lety v roce 1995, kdy se stal členem A-týmu zmiňované Parmy, kde před tím prošel mládežnickou akademií. Tehdy mu bylo necelých osmnáct let.

Díky jeho brankářskému umění se v následujících letech Itálie dočkala zlaté medaile z mistrovství světa v roce 2006 i stříbrné z mistrovství Evropy v roce 2012. Kromě toho pak na klubové úrovni získal hned deset ligových titulů s Juventusem Turín, se kterým byl spjat především, a dočkal se i jednoho francouzského titulu s Paris Saint Germain. Ani jednou se však nedočkal trofeje pro vítěze Ligy mistrů, přestože měl k ní hned třikrát blízko, když se zúčastnil tří finále (2003, 2015, 2017).

Před dvěma lety se rozhodl vrátit do místa, ze kterého vzešel pro velký fotbal, tedy do Parmy, s níž nejprve podepsal dvouletý kontrakt, aby ho následně o další rok prodloužil. To dávalo naději tomu, že by mohl být v brance k vidění ještě ve svých 46 letech. Fotbal ale rozhodně po konci hráčské kariéry neopouští. Měl by totiž působit v realizačním týmu italského národního A-týmu a stát se tak nástupcem zesnulého Gianluci Vialliho.

Dodejme, že Buffon je kromě jiného i držitelem rekordu v počtu startů za italskou reprezentaci, když jich nastřádal až 176. Vedle toho je i rekordmanem v počtu startů v Serii A, kde se představil v 657 zápasech. Co se pak týče jeho poslední sezóny, tak v ní za Parmu odchytal 19 duelů. Poslední dobou se však stále více potýkal se zdravotními potížemi.