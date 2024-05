Liverpool už má náhradu za Kloppa. Nový kouč si z Feyenoordu může přivést i slovenského fotbalistu

S Feyenoordem Rotterdam toho za tři sezóny, které u něho jako kouč působí, stihl Arne Slot dost. Nejprve s tímto celkem došel do finále Evropské konferenční ligy, v dalším ročníku už zdvihal nad hlavu ligový titul a letos prozatím triumfoval v Nizozemském poháru. V boji o ligový titul je tým Ondřeje Lingra či Dávida Hancka zatím na druhém místě za Eindhovenem. O příchodu Arneho Slota na britské ostrovy se v minulosti spekulovalo v souvislosti s Tottenhamem.

Že právě Slot bude Kloppovým nástupcem, tak to uvítal samotný Klopp svým následujícím komentářem: "Líbí se mi, jak jeho tým hraje. Podle všeho, co jsem o něm slyšel, je to správný chlapík. To se mi moc líbí – dobrý chlapík, dobrý trenér. Mám z toho radost, pokud to dopadne. Zní to opravdu dobře."

Šestapadesátiletý Klopp letos v lednu uvedl, že po této sezóně u Liverpoolu skončí z důvodu odpočinku. U anglického celku totiž působí od října roku 2015, kdy do Británie přišel z Dortmundu. Během svého angažmá dokázal s Liverpoolem v sezóně 2019/20 po třiceti letech vrátit na Anfield ligový titul, hned třikrát se svými svěřenci došel do finále Ligy mistrů, přičemž tu v roce 2019 navíc vyhrál. Tehdy ještě Liverpool triumfoval v Superpoháru UEFA i na MS klubů. V sezóně 2021/22 přidal úspěchy na anglické scéně, když vyhrál jak Anglický pohár, tak Ligový pohár.

Dvojnásobný držitel Ceny Rinuse Michelse pro nejlepšího ligového kouče Arne Slot se v souvislosti s jeho budoucím angažmá nechal pro televizi ESPN nechal pouze slyšet následovně: "Samozřejmě bych tam rád pracoval."

Britská média pak spekulují o tom, že by se tak díky příchod Slota do Liverpoolu mohl stát novou akvizicí Reds i slovenský fotbalista se sparťanskou minulostí Dávid Hancko. „Ve věku 26 let by se mohl ukázat jako ideální dlouhodobá náhrada za Virgila van Dijka,“ tvrdí web Sportbible.

Ten tak připomněl, že Van Dijk má před sebou poslední sezónu v Liverpoolu, alespoň dle jeho dosavadní smlouvy. Slot by mimochodem tímto krokem s Hanckem potvrdil svou doménu spočívající v rozvíjení hráčů a v rozumné přestupové politice. Slovenský reprezentační obránce je totiž oporou Feyenoordu od roku 2022, kdy tam přišel ze Sparty za 8,3 milionu eur (209 milionů korun). Cena Dávida Hancka se momentálně pohybuje kolem 35 milionů eur (880 milionů korun).

Pro Hancka by byl příchod do Reds o to zajímavější, že je fanouškem tohoto anglického klubu od dětství. A že je k tomuto spojení skutečně blízko, tak o tom hovoří i nizozemský deník De Telegraaf.