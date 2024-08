LOH 2024: Kanoisté Fuksovi i kajakáři Havel se Špicarem postoupili z oprav do semifinále

Byl to jeden z očekávaných vrcholů her a probíhal tak akorát podle představ švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Ten nejenže došel k očekávanému olympijskému zlatu, ale překonal při tom nejen olympijský, ale především světový rekord, který tak má nyní hodnotu 625 centimetrů. Stalo se tak tradičně až poté, co všechny ostatní disciplíny skončily, takže měl Duplantis možnost být opět tou nejhlavnější hvězdou v závěru pondělního večerního atletického bloku.