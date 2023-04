Loni v listopadu přišel, teď končí. Příbram se rozloučila s trenérem Uhrinem mladším

To, že právě Uhrin mladší končí a že ho nahrazuje bývalý kouč Plzně a reprezentační jednadvacítky Karel Krejčí, potvrdil pro server isport.cz v úterý samotný majitel Příbrami Jaroslav Starka. "Nešlo nám to, čtyřikrát jsme prohráli, nejsem z toho rozjásanej. Něco jsem prostě udělat musel. Dál platí, že je pro nás cílem postup do první ligy. Kdyby nebyl, tak tohle dělat nebudu," řekl k tomu svým osobitým projevem Starka.

Pro připomenutí, Uhrin mladší přišel do tohoto středočeského klubu loni v listopadu poté, co tam skončila dvojice Tomáš Zápotočný-Marek Nikl, která odešla do Českých Budějovic. Pod novým trenérem pak od začátku jara příbramští třikrát vyhráli a čtyřikrát prohráli. V tabulce ze třetího místa ztrácejí na aktuálně vedoucí Karvinou tři body.

Dodejme, že Středočeši se stali již šestým týmem druhé ligy, který za pouhých osm dní změnil obsazení na trenérském postu. Ke stejnému kroku totiž v posledních dnech sáhly i Prostějov, Třinec, Jihlava, Vyškov a Opava.