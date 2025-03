Max Verstappen získal čtvrtý titul mistra světa: V Las Vegas zvítězil George Russell

V Las Vegas se očekávalo, že Max Verstappen by mohl potvrdit svůj mistrovský titul. Kvůli nepředvídatelným nočním podmínkám ve "městě hříchu" však nebylo nic jisté. Nakonec se to Nizozemci po startu z páté pozice podařilo, a do posledních dvou závodů v Kataru a Abú Dhabí tak odjíždí s čistou hlavou.

Závod vyhrál Brit George Russell na Mercedesu, který spolu s druhým Lewisem Hamiltonem zajistil týmu dvojité vítězství. Tím "stříbrné šípy" překvapily nejen celý paddock, ale i samy sebe. Na třetí místo dojel Carlos Sainz s Ferrari.

Lando Norris se během celého víkendu výrazně trápil a nedařilo se tak, jak si představoval. Potýkal se s problémy s pneumatikami, což ho zpomalilo, a nakonec se mu nepodařilo probojovat ani do první pětky.

Ziskem čtvrtého titulu se Max Verstappen zařadil po bok legend, jako jsou Alain Prost a Sebastian Vettel. Více mistrovských titulů už mají jen Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher a Lewis Hamilton.

O titulu mezi jezdci je již rozhodnuto, ale v šampionátu konstruktérů nás čeká napínavý souboj. O prvenství se utkají tři týmy: McLaren, Ferrari a Red Bull.