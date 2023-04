Michael Schumacher "udělal" rozhovor s AI. Rodina chce podat žalobu

Agentura Reuters požádala o komentář mluvčí rodiny Schumacherových ohledně zveřejněných zpráv o podání žaloby.



Michael Schumacher nebyl do doby, co se stala tragická nehoda na lyžích na rodinné dovolené ve francouzských Alpách v prosinci 2013, při níž utrpěl vážné zranění mozku, spatřen na veřejnosti.

Rodina od té doby střeží jeho soukromí, přístup k němu je velmi omezen pouze na jeho nejbližší a zveřejňuje se jen velice omezeně informací o jeho stavu.

Nejnovější vydání Die Aktuelle obsahovalo titulní stranu s obrázkem usmívajícího se Schumachera a titulkem slibujícím „Michael Schumacher, první rozhovor“.

„Znělo to klamavě reálně," uvnitř týdeníku bylo poznat, že rozhovor vytvořila umělá inteligence.

"Žijeme spolu doma. Absolvujeme terapie. Děláme vše, co je v našich silách, aby se Michaelův stav zlepšil a aby se cítil v pohodě, aby cítil naši rodinu, naše pouto," řekla Corinna Schumacherová v dokumentu Netflix z roku 2021.

"'Soukromí je soukromé', jak vždy říkal. Je pro mě velmi důležité, abych si mohl i dál užívat svého soukromého života, jak jen to jde. Michael nás vždy chránil a my teď chráníme Michaela."



Michaelův syn Mick je v současné době náhradním jezdcem Mercedesu ve formuli 1 poté, co na konci minulé sezóny přišel o místo v Haasu.