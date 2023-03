Odvrácená strana fotbalu. Terčem výhrůžek je rodina kouče Chelsea i klub z Janova

Navzdory mohutnému posilování během zimního přestupového okna, během kterého dokonce našla díru v tzv. finanční fair-play a dovolila si tak koupit třeba argentinského fotbalistu Enza Fernándeze za astronomických 121 milionů eur, se po zimní přestávce londýnské Chelsea v anglické Premier League vůbec nedaří. Poté, co ze 14 duelů vyhrála jen dva a na domácím stadionu Stamford Bridge vstřelila od začátku letošního kalendářního roku jen jeden gól, se nachází až na 10. místě ligové tabulky.

V pátek prozradil kouč Londýňanů Graham Potter, že dostal několik anonymních výhrůžek, jež jsou namířeny i na jeho rodinu. "Ačkoliv se mi dostává i podpory, dostal jsem i ne zrovna pěkné emaily, ve kterých mi přejí smrt a přejí mi, aby umřely i moje děti, takže to není dvakrát příjemné," nechal se slyšet na tiskové konferenci.

Jen pro připomenutí, Potter přišel do klubu loni v září, kdy nahradil Thomase Tuchela, ovšem od té doby z celkových 25 duelů vyhrála Chelsea jen devět. "Chápu, že fanoušci jdou domů a jsou naštvaní, protože jejich tým nevyhrál, ale ujišťuji vás, že můj život za poslední tři čtyři měsíce byl celkem průměrný, jsem jen vděčný za tuhle zkušenost," pokračoval dále Potter v pátek.

Dal však najevo, že se rozhodně nikterak nevzdává. "Můžete na to odpovědět dvěma způsoby. Můžu říct, že je mi to jedno, ale všichni víte, že by to byla lež. Každému záleží na tom, co si o něm lidi myslí, protože tak jsme nastavení," řekl Potter, jenž by byl rád, kdyby výhrůžek byla ušetřena alespoň jeho rodina. "Není to příjemné a není to příjemné ani pro rodinu. Přijímám kritiku, přijímám vypískání, pokud prohrajeme. Ale je tu jistá hranice," dodal.

Policie v Itálii se zabývá zaslanou prasečí hlavou

Výhrůžky zažil v posledních dnech i italský klub Sampdorie Janov, přičemž tam šli ještě do většího extrému. Členům vedení totiž někdo poslal zásilku s prasečí hlavou a se vzkazem: "Příště tam budou vaše hlavy!". Zkrátka ryze mafiánské vyhrožování.

Adresáty takového dopisu byli konkrétně bývalý předseda klubu Massimo Ferraro a současný místopředseda klubu Antonio Romeiro. Jak informuje agentura Reuters, oba předali případ italské policii.

Nedávno navíc někdo poslal anonymní zásilku i bývalému majiteli Edoardovi Garronemu a taktéž Ferrerovi, přičemž v ní byla nábojnice spolu s výhrůžným dopisem. Mimochodem, v Itálii nejsou takové výhrůžky bohužel ničím zvláštním. V minulosti už klubu Regginy poslali uříznutou hlavu vola (1999), v roce 2006 zase vedení Palerma obdrželo hlavu kozy.

Pokud jde o již jednasedmdesátiletého bývalého předsedu Sampdorie Janov Ferrera, tak ten už není v této funkci od roku 2021, kdy byl zadržen kvůli finančním podvodům z mimofotbalového prostředí. Přes svou rodinnou firmu ovšem klub nadále fakticky řídí.

Připomeňme, že aktuálně se nachází Sampdorie Janov až na předposledním místě tabulky Serie A s osmibodovou ztrátou na první nesestupovou příčku. Nyní čeká sedm duelů na výhru, přičemž během 23 zápasů vyhrál pouze dvakrát.