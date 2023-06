Tragédie na závodě Kolem Švýcarska. Domácí cyklista Mäder nepřežil pád ve sjezdu

"V pátek 16. června po vážné kolizi během páté etapy Kolem Švýcarska prohrál Gino svůj boj s vážnými zraněními, která utrpěl. Celý náš tým je zdrcen touto tragickou událostí. V myšlenkách jsme s Ginovou rodinou a jeho blízkými v těchto těžkých chvílích," uvedla stáj Bahrain Victorious v oficiálním vyjádření.

Mäder se ve čtvrtek po téměř 200 kilometrech jízdy během sjezdu do cíle srazil s americkým cyklistou Magnusem Sheffieldem. CNN s odvoláním na organizátory uvádí, že spadl do rokle, kde nehybně ležel ve vodě, než k němu dorazili záchranáři a pustili se do oživovacích pokusů. Následoval transport do nemocnice v Churu, kde svým zraněním podlehl.

"Jsme zdrceni ztrátou Gina Mädera. Jeho talent, odhodlání a nasazení byly inspirací pro nás pro všechny. Nejen, že byl extrémně talentovaným cyklistou, ale byl i skvělým člověkem, když seskočil z kola," uvedl ředitel stáje Milan Erzen.

Mäder závodil za Bahrain Victorious od roku 2021, už dříve vyhrál etapy na Giro d'Italia a osudném závodě Kolem Švýcarska. Také dosáhl na páté místo v celkém pořadí španělské Vuelty.