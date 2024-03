Za rasismus dostal fotbalový trenér Rada rekordní osmiměsíční stopku. Trest nechápe

Co se přesně stalo během zápasu úvodního jarního kola na hřišti pražské Dukly, kam tehdy přijelo Brno, které tam nakonec remizovalo 3:3? Podle zápisu o utkání ze strany technického delegáta Ligové fotbalové asociace (LFA) měl Rada počastovat svého brněnského trenérského kolegu Tomáše Polácha slovy „ty zoufalej cikáne!“. Proto nakonec disciplinárka pod vedením předsedy Richarda Bačka dospěla k rekordnímu osmiměsíčnímu trestu, během kterého nebude moct Rada během zápasů na lavičku. "Na základě zprávy technického delegáta LFA a také dle záznamu z kamer bylo prokázáno, že skutečně směřoval směrem k lavičce Zbrojovky Brno urážku s rasistickým podtextem," uvedl konkrétně Baček.

Již před dvěma týdny tak bylo v tomto případě zahájeno řízení s trenérem Radou. "V zápise jen stojí ‚ty zoufalej cikáne‘, nic víc. Řekl jsem komisi, že pro mě to není žádný rasismus. Já jsem stará škola, je mi jedno, ať je to ten, nebo ten. Po zápase jsem se mu omluvil, že jsem to přehnal, on se mi omluvil také. Dali jsme si kafe a uzavřeli to. Jestli je to komplot, nebo za tím někdo stojí, nevím. Za tohle osm měsíců? To nechápu," komentoval sám Rada tu skutečnost, že dostal takto vysoký trest. "S Duklou se odvoláme a uvidíme, jak to dopadne. Poradíme se, ale v nejhorším skončím, já s tím nemám problém. Pokud by odvolání nevyšlo, osm měsíců nesmět na lavičku je strašně dlouhá doba. To bych řekl majiteli, aby si našel trenéra, který může do zápasů," pokračoval dál bývalý trenér Teplic, Jablonce Liberce, Slavie, Sparty či české fotbalové reprezentace.

Na chování Petra Rady ihned po inkriminovaném duelu s Brnem upozorňoval na sociální síti X jeden z brněnských funkcionářů. "Disciplinární komise zároveň neprokázala informace, které byly veřejně prezentovány na sociální síti X na účtu člena dozorčí rady Zbrojovky Brno, o hned několika hrubých rasistických urážkách na adresu realizačního týmu Brna. To je i jeden z důvodů, proč finální verze trestu není ještě vyšší," prozradil dále Baček.

Dodejme, že naposledy byl Rada trestán disciplinárkou loni v říjnu po zápase s Chrudimí za výhružky směrem k asistentovi sudího Tomáši Mokruschovi, kdy kromě pokuty ve výši 30 000 korun vyfasoval taktéž třízápasovou stopku.

Petr Rada pak nebyl jediným tuzemským fotbalovým trenérem, který od disciplinárky dostal trest. Bez něj totiž po jejím posledním jednání neodešel ani hlavní kouč prvoligových Pardubic Radoslav Kováč. Ten nesmí na lavičku následující dva ligové zápasy poté, co v zápase s Ostravou v rámci 25. kola dostal červenou kartu. Kromě toho také musí zaplatit třicetitisícovou pokutu.