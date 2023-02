Zlínský fotbalista Hloušek dluží přes 20 milionů. Dostal se do insolvence a vypařil se

Dortmund/Lisabon - Do konce základních skupin Ligy mistrů zbývají dvě kola, v nichž se odtajní všichni postupující do únorové osmifinálové fáze. Velký návrat se chystá v Lisabonu, kam s Realem Madrid přijede Cristiano Ronaldo. Legia Varšava se bude snažit zaskočit favorita, i s Adamem Hlouškem cestuje na horkou půdu do Dortmundu.