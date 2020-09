Covid opět zmátl lékaře. Nové případy ukazují, že se lze nakazit podruhé

Pro vědce a lékaře to není úplná novinka. Už dříve se v Belgii, Nizozemsku či v Hongkongu objevilo několik případů lidí, kteří se covidem nakazili dvakrát po sobě.

Pacient z Hongkongu i oba evropští pacienti měli průběh opakované nákazy covid-19 citelně lehčí, anebo dokonce byli zcela bez příznaků.

Další, u koho se covid objevil opět, byl pacient z Nevady, a ten měl průběh zcela jiný. Opakovaná nákaza u něj způsobila mnohem horší průběh onemocnění a vědci v nové studii odhalili, co za tím stojí.

Muž ve věku 25 let se poprvé koronavirem nakazil v polovině dubna. Měl klasické příznaky jako je kašel, nevolnost, bolesti hlavy a v krku, které během 10 dnů zmizely. Poté byl dvakrát testován a výsledky byly negativní. Koncem května dostal mladík horečku, bolela ho hlava, měl neúprosný kašel a závratě.

Podle webu Science Alert mu během týdne značně poklesl kyslík v krvi a musel být hospitalizován. Znovu se po 48 dnech od první nákazy ukázal test na covid-19 jako pozitivní.

Závěry vědců naznačují, že mladík nebyl dlouhodobě infikován jedním virem, ale jeho mírně odlišnými verzemi. Je ale velmi obtížné vyhledat případy opakovaně nakažených lidí, protože neexistuje žádné komplexní skenování genomů koronaviru u pozitivně testovaných.

Opakovaný covid se objevil i u 91 Jihokorejců. Není však jasné, jestli došlo k opakované infekc, nebo k "reaktivaci" viru.

Otázka, zda se mohou opět nakazit lidé, kteří se z nemoci covid-19 zotavili, je předmětem mezinárodního zájmu. Mnoho zemí totiž doufá, že se díky zotaveným vytvoří hromadná imunita, která zabrání další vlně pandemie.

Nové případy ale ukazují, že to nemusí platit vždy. V Indii se totiž dva zaměstnanci nemocnice nakazili koronavirem podruhé. Oba měli pozitivní testy tři a půl měsíce poté, co prodělali první nákazu.

Poprvé se pracovníci oddělení pro nemocné s covidem v jedné z tamních nemocnic nakazili v květnu a covid prodělali bez příznaků. Druhé onemocnění se ale geneticky mírně liší od toho, kterým byli nakažení v květnu.

Imunita na covid zřejmě nevydrží, během týdnů se vytrácí

Tyto výjimečné případy ukazují, že pacienti, kteří prodělali nákazu novým typem koronaviru, mohou již po několika týdnech ztratit získanou imunitu a opětovně se infikovat nemocí covid-19. A podle studie vědců z britské univerzity King 's College London je možné, že opakovaných infekcí bude přibývat.

Vědci podle serveru The Guardian zkoumali protilátky na více než 90 pacientech nakažených koronavirem. Krevní testy prokázaly určitou imunitní reakci u pacientů s mírnými symptomy viru.

Vysokou míru protilátek zaznamenali vědci během prvních týdnů po vyléčení v 60 procentech zkoumaných případů. Po dvanácti týdnech si přibližně stejnou úroveň protilátek zachovalo pouze 16,7 procent nakažených. U některých lidí se imunita vytratila úplně.

"Nákaza nám obvykle ukáže nejoptimističtější scénář imunitní odezvy, takže pokud se na infekci vytvoří v těle protilátky, které po dvou až třech měsících ubudou, vakcína pravděpodobně zareaguje stejně," tvrdí vedoucí výzkumu Katie Dooresová.

Mezi lidmi běžně cirkulují čtyři další typy koronavirů, které způsobují běžné nachlazení. "Jedna věc, kterou víme o těchto koronavirech, je to, že lidé se mohou poměrně často znovu infikovat," doplnil Stuart Neil, spoluautor studie.

"To znamená, že ochranná imunita, kterou si lidé vytvářejí, netrvá dlouho," dodal s tím, že virus SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19, by mohl také spadat do tohoto vzorce chování.