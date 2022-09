Hurikán Ian zdevastoval část Floridy. Mrtvých mohou být stovky

V Lee se nacházejí města Fort Myers a Cape Coral, která dnes floridský guvernér Ron DeSantis označil za "zdevastovaná".

Bouře Ian ve středu udeřila na západní pobřeží Floridy silou hurikánu čtvrtého stupně s rychlostí větru až 241 kilometrů v hodině. K evakuaci přiměla přes 2,5 milionu lidí a podle guvernéra způsobila nejhorší záplavy ve státě za posledních 500 let.

Bez proudu je nyní na Floridě podle monitorovacího serveru PowerOutage přes 2,6 milionu odběratelů.

Americký prezident Joe Biden dnes řekl, že Floridu navštíví "až to podmínky dovolí". Federální vláda podle něj pokryje "100 procent výdajů, které Florida vydá v reakci na tuto mimořádnou událost". Na bezprostředních záchranných a opravných pracích se podílí desítky tisíc techniků, záchranářů, členů národní gardy i dobrovolníků.

Fort Myers, Florida, Mayor Kevin Anderson says the destruction from Hurricane Ian to his city is devastating.



"We've got extensive flooding in the downtown area, a lot of trees, damage to roofs. It looks like a war zone." https://t.co/94kCUnlDL1 pic.twitter.com/rEXN0smpCs