Lidé se sjíždí k tajné Oblasti 51. Chtějí proniknout dovnitř

Více než 1,2 milionu lidí na Facebooku slíbilo svou účast na události s názvem „Nájezd na Oblast 51: Všechny nás chytit nedokážou“ a další milion lidí projevilo o akci zájem. Stránka navedla lidi, aby zaútočili na tajnou vojenskou základnu a aby viděli „mimozemšťany,“ napsal server News.

Do Nevady přichází neznámy počet lidí. Dvě malá města Rachel a Hiko poblíž kdysi tajného vojenského výzkumného střediska se v příštích dnech připravují na tisíce lidí. Sousední okresy jsou nervózní, protože jsou domovem pro 50 000 lidí. Zvolení funkcionáři podepsali nouzová prohlášení poté, co letos v létě reagovaly na příspěvek na Facebooku miliony lidí. "Připravujeme se na to nejhorší," řekl obyvatel Rachel Joerg Arnu pro server News.

Organizátoři událostí uvedli, že šílenství vyvolané internetovým vtipem se může stát kulturní událostí.

S oblastí 51, která se nachází v americkém státě Nevada je spojena spousta legend. Téměř všechny se týkají mimozemského života. Podle konspiračních teorií má právě zde probíhat výzkum vesmírných lodí či pitvy mimozemšťanů.

„Oblast 51 je místo, kam běžní občané jít nemohou. Když řeknete lidem, že něco nemohou dělat, chtějí to udělat ještě víc, “ řekl pan Borer.

Nejbližší čerpací stanice je vzdálena 72 km a táborníci se mohou setkat s nočními teplotami až -15 °C. Ačkoli tvůrce události na Facebooku to později nazval podvodem, obrovský zájem vyděsil místní, či státní a vojenské úředníky. Připravená bude Nevadská národní garda spolu se stovkami policistů a zdravotníků.

Policie zatkla před několika týdny roku dva youtubery, kteří se pokusili proniknout do Oblasti 51. Uvedli, že jejich záměrem nikdy nebylo zničit Oblast 51.

Americké letectvo vydalo přísná varování pro lidi, aby se nepřiblížili k bránám Nevada Test and Training Range, kde se nachází Area 51.