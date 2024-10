Autoritář, který obdivuje diktátory. Bývalý Trumpův muž prozradil, co je exprezident zač

John Kelly Foto: U.S. Department of Homeland Security (DHS)

John Kelly, bývalý šéf štábu Donalda Trumpa a bývalý generál námořní pěchoty USA, tvrdí, že Trump vykazuje rysy, které zapadají do obecné definice fašismu, a že inklinuje k autoritářskému přístupu k vládě. Kellyho kritická vyjádření přišla v rozhovorech pro deník The New York Times a magazín The Atlantic, zveřejněných jen několik týdnů před nadcházejícími prezidentskými volbami v USA.