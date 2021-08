Politico: Piráti zářili ze stejného důvodu, z jakého se zasekli. Co se s nimi stalo?

Evropští političtí piráti se rozdělili do dvou flotil. Jedna přijala tradiční stranickou strukturu, které se hnutí dlouho vyhýbalo. Druhá si nadále drží svou opatrnost vůči vládnoucím skupinám. Česká pirátská strana by mohla v říjnu konečně získat dostatek hlasů na to, aby vstoupila do vládnoucí koalice. Tím by se stala první pirátskou stranou, která by byla členem vlády v rámci Evropské unie - což by byl velký úspěch, napsal server Politico.

Aktualizováno 12.8.2021, 21:59 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK