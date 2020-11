Stav postřeleného teroristy z Nice se zhoršil, má i koronavirus. Výslech odložen

Pachatele teroristického útoku z minulého čtvrtka tuniské sdělovací prostředky identifikovaly jako Tunisana Ibráhíma Ísávího. Do kostela v Nice vtrhl ozbrojený nožem a s výkřiky Alláhu akbar (Bůh je veliký). Jedné ženě téměř uřízl hlavu a zabil ještě další ženu a jednoho muže. Po zásahu policie musel být hospitalizován v Nice.

Policie od minulého týdne zadržela několik lidí, většinu z nich pro podezření z kontaktů s pachatelem. Některé z nich propustila, ve vazbě však zůstává pět osob včetně dvou Tunisanů, u kterých panuje podezření, že byli v Ísávím v kontaktu v průběhu migrační cesty z domovské severoafrické země do Francie.

Vyšetřovatelé zatím zjistili, že útočník v půlce září opustil tuniský přístav Sfax, kde žil se svou rodinou, a do Nice přijel v úterý 27. října, tedy dva dny před útokem. Ve čtvrtek brzy ráno navštívil modlitebnu nedaleko hlavního nádraží v Nice a následně odešel do kostela, kde zabil 60letou Nadine Devillersovou a 55letého kostelníka Vincenta Loquése. Několikrát bodl i 44letou Brazilku Simone Barretovou Silvaovou, které se podařilo utéct do nedaleké restaurace, kde ovšem zraněním podlehla.