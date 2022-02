Anonymous vyhlásili Rusku válku. Hackeři sestřelují vládní i propagandistické weby

Hackeři před několika dny zveřejnili video, kde žádali mírové vyřešení ukrajinské krize, včetně referenda a dohledu mírových jednotek OSN. Poté, co ruská armáda překročila hranice Ukrajiny, ale přešli do protiútoku.

"Putinův zločinecký režim se bude z našich útoků jen velmi těžko vzpamatovávat! Nejsme s lidmi, my jsme lidé. Stojíme za Ukrajinou. Anonymous je s Ukrajinou," napsali hackeři na twitteru.

The Putin criminal regime are gonna have a very hard time recovering from our attacks! We are not with the people, WE ARE THE PEOPLE! We stand with Ukraine 🇺🇦 . Anonymous stands with UKRAINE!!#StandWithUkraine #FreeUkraine https://t.co/I94tZCvVnY — Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 24, 2022

Následně začali sestřelovat řadu vládních webů. Z provozu vyřadili například web Kremlu kremlin.ru, vládní web government.ru nebo web ruské armády mil.ru.

Pod útokem se ocitl také web propagandistické televize Russia Today nebo web Federálního antimonopolního úřadu FAS. Ke všem útokům se hackeři na twitteru přihlásili.

JUST IN: #Anonymous has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News | https://t.co/Gjg7QDMJ6y | in response to Kremlin's brutal invasion of #Ukraine. pic.twitter.com/pUoo7o5TWF — Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 24, 2022

Že došlo k odstavení řady ruských webových stránek potvrdila i organizace NetBlocks, která monitoruje kybernetickou bezpečnost a správu internetu.

"Pane Putine, napadl jste suverénní národ ve jménu ruské hegemonie a svými činy ohrozil mír a stabilitu v regionu. Tohle nenecháme jen tak, napsala skupina během dne na sociální síti.

⚠️ Confirmed: Multiple government websites in #Russia including the Kremlin and the State Duma have fallen offline; the incident comes amid a spate of cyberattacks targeting neighboring Ukraine 📉 pic.twitter.com/K1pPQu7cHs — NetBlocks (@netblocks) February 24, 2022

Anonymous v minulosti v řadě případů jednali ve prospěch lidstva

Ačkoliv jsou hackerské útoky obecně protiprávní, mezinárodní decentralizovaná skupina aktivistických hackerů známá jako Anonymous v se minulosti v mnoha případech postavila proti bezpráví.

Jeden z takových činů se odehrál v roce 2011, kdy hackeři odhalili účast čínské armády na útoku proti americkým společnostem a vládním organizacím.

Intervence Anonymous také hrála velkou roli v obnovení základních práv Íránců nebo v boji proti korupci v Nigérii. Incident s mexickou zločineckou skupinou Los Zetas ukázal, že skupina má velký vliv i na zločinecké kartely.

Zřejmě nejvýrazněji se pak skupina v očích veřejnosti proslavila bojem proti Islámskému státu. Hackeři se během několika vln útoků známých jako "Operace ISIS" zaměřili na účty radikálů na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instagram i na YouTube a několik tisíc jich vyřadili z provozu.

Anonymous také sestavili do té doby největší databázi účtů k sociálním sítím radikálů Islámského státu a vyzvali vedení Twitteru, aby tyto účty vypnula. Nakonec tak učinili sami hackeři.