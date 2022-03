Orbán neočekává ochranu ze strany NATO, pokud se země nebude schopna bránit sama

Podle agentury APA Orbán chválil posilování maďarských ozbrojených sil, bezpečnost Maďarska je podle něj "pevná jako beton" a země je dost silná na to, aby "si sama zajistila bezpečnost i bez spojenců". Orbán podotkl, že kdo "nemá vlastní síly, ten nemá ani spojence".

Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes znovu ujišťoval, že NATO nechce konflikt s Ruskem, ale pokud to bude nutné, je připravené bránit své členy.

Za posledních osm dnů přišlo do Maďarska asi 140.000 lidí z Ukrajiny. Orbán řekl, že postarat se o ně je úkolem Maďarska a že není potřeba na nikoho čekat. "Čekat na rozhodnutí Bruselu by vedlo k velkým problémům na hranici," řekl. "V Bruselu se jen mluví a národní státy jednají," řekl konzervativní premiér, který dlouhodobě vede spory s Evropskou komisí. Maďarsko dávalo v uplynulých dnech najevo, že je proti tomu, aby sedmadvacítka poskytla lidem prchajícím z Ukrajiny mimořádnou ochranu, díky které budou mít nejméně na rok zajištěný přístup k práci, vzdělání či sociální podpoře. Podle Budapešti by stačila současná azylová pravidla. Ve čtvrtek se státy EU na poskytnutí zmiňované ochrany shodly.

Orbán uvedl, že 70 až 80 procent běženců přicházejících do Maďarska z Ukrajiny chce pokračovat do dalších zemí. Ti, co v zemi zůstanou, budou mít na tři měsíce nárok na podporu v nezaměstnanosti a pak si budou muset najít práci nebo vstoupit do některého z vládních pracovních programů. "Ti, kdo tu zůstanou, si budou muset najít místo v našem způsobu života," uvedl Orbán.