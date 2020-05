Roskosmos pogratuloval USA za úspěšný let Crew Dragon, diví se Trumpově hysterii

"To, co se stalo, se mělo stát již před dávnou dobou. Nyní to nejsou jen Rusové, kdo létá k ISS, ale také Američané. To je báječné!" napsal na twitteru mluvčí Roskosmosu Vladimir Ustimenko. Zároveň dodal, že hysterii vyvolanou úspěšným startem rakety Falcon 9 s lodí Crew Dragon je těžké pochopit.

Trump, který start sledoval přímo v kosmodromu, prohlásil, že USA získaly zpět své místo světového vůdce ve vesmíru a že se již nemusí spoléhat na milosti od cizích zemí. Řekl také, že Spojené státy brzy budou mít ty nejlepší zbraně historie, jaké si je možné jen představit.

Od konce programu raketoplánů v roce 2011 spoléhal americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) v dopravě astronautů do kosmu na ruské lodě Sojuz. Roskosmos za to od Američanů získával značné finanční prostředky. Místo pro jednoho astronauta v Sojuzu v plánovaném podzimním letu přijde NASA na více než 90 milionů dolarů (přes 2,2 miliardy korun).

Šéfovi NASA Jimu Bridenstineovi přes twitter pogratuloval jeho protějšek z Roskomosu Dmitrij Rogozin. "Bravo! Vím, jak jsi dychtil, aby se tato velká událost stala úspěchem," napsal Rogozin.

...to the #ISS.

Please convey my sincere greetings to @elonmusk (I loved his joke) and @SpaceX team. Looking forward to further cooperation!@Rogozin @JimBridenstine @roscosmos @NASA