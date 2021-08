V Bělorusku začali soudit Kalesnikavovou, jednu z hlavních postav opozice

V Minsku dnes začal za zavřenými dveřmi soud s jednou z vůdčích postav běloruské opozice Maryjí Kalesnikavovou a advokátem Maksimem Znakem, který byl rovněž členem koordinační rady opozice. Oznámila to státní agentura Belta. Kalesnikavové hrozí až 12 let za mřížemi za "spiknutí s cílem uchopení moci" a až sedm let za "výzvy k akcím ohrožujícím národní bezpečnost", upozornila agentura AFP.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK