Írán by od Ruska mohl dostat zbraně schopné ohrozit Izrael, míní šéf Mossadu

Barnea v neděli podle webu Times of Israel uvedl, že loni bylo zmařeno 27 íránských útoků proti Židům a Izraelcům v zahraničí. Jde o výrazný nárůst, podotkl a dodal, že Tel Aviv je případně připraven v odvetě cílit na osoby, které rozhodují o útocích.

Šéf Mossadu poznamenal, že Teherán chce Moskvě kromě již dodávaných dronů poskytovat i rakety krátkého a dlouhého doletu. Zatím ale v této snaze neuspěl. "Domnívám se, že budou brzy zmařeny další dohody," prohlásila vůdčí postava tajné služby.

Barnea zároveň přiznal obavy. Izrael je přesvědčen, že Rusové by mohli Íráncům dodat vyspělé zbraně, které ohrozí mír a existenci židovského státu. O jaké zbraně by mělo jít, nespecifikoval. Každopádně by podle něj představovaly existenční hrozbu.

Mossad také apeloval na mezinárodní společenství, aby se mělo na pozoru ohledně íránské snahy vyvinout jaderné zbraně. Teherán přitom oficiálně tvrdí, že o ně neusiluje.

"Současný dialog mezi Íránem a Západem neodráží skutečnou ochotu Íránu omezit svůj jaderný program. Spíše ukazuje cynickou snahu Íránu uvolnit peníze zmrazené v rámci mezinárodních sankcí, které na něj byly uvaleny, a zároveň pokračovat ve vývoji a rozšiřování svých jaderných kapacit," dodal Barnea.