Kate a William vnímají podporu z celého světa. Boj s rakovinou pokračuje

"Princ a princezna jsou dojati milými vzkazy od lidí ze Spojeného království, zemí Commonwealthu a celého světa v reakci na oznámení Její královské výsosti. Těší je podpora od lidí a jsou vděční, že lidé chápou jejich žádost o soukromí v této chvíli," uvedl Kensingtonský palác v prohlášení.

Podle britských médií jde na nějaký čas o poslední vyjádření páru. "Zpráva je poděkováním, ale také upozorněním, kterým se dává najevo, že veřejná stránka diagnózy je u konce. Je to také uznání převážně pozitivní reakce na video od Kate," napsala BBC.

Dvaačtyřicetiletá Kate ve zveřejněném videu uvedla, že plánovaná lednová operace břicha byla úspěšná. Podle jejích slov se původně předpokládalo, že nejde o onkologický problém. Poslední testy ho však odhalily.

"Byl to, samozřejmě, obrovský šok a spolu s Williamem jsme dělali všechno pro to, abychom to zpracovali a zařídili se s ohledem na naši rodinu," uvedla trojnásobná matka. Lékaři jí doporučili, aby se podrobila chemoterapii. V současnosti je léčba v počáteční fázi. "Trvalo mi, než jsem se zotavila z této těžké operace a mohla začít léčbu," vysvětlila.

Kensingtonský palác nezveřejnil, s jakým typem rakoviny se princezna potýká. Monarchie přitom zdůraznila, že i ona má v otázkách svého zdraví právo na soukromí.

Princezna z Walesu není jediným členem královské rodiny, kterému byla v poslední době diagnostikována rakovina. Léčbu momentálně podstupuje i sám král Karel III.