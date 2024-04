Opravdu Ukrajina sestřelila ruský bombardér? Média zpochybňují tvrzení Kyjeva

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že k pádu došlo kvůli technické závadě, ale BBC spekuluje o možnosti, že bombardér mohl být omylem sestřelen ruskou protivzdušnou obranou, nebo že Ukrajina použila novou zbraň.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR tvrdí, že ukrajinské jednotky sestřelily bombardér stejnými prostředky, kterými byl dříve zasažen ruský letoun A-50 nad Krasnodarským krajem. Tento tvrzení však není jednoznačné, protože dolet protiletadlových zbraní v ukrajinské výzbroji je technicky limitovaný a příliš vzdálené cíle jsou obtížné zasáhnout.

Ruský bombardér mohl být sice vystaven rakety Ch-22 s doletem až 600 kilometrů, ale účinnost těchto raket je omezená a jejich přesnost je sporná. Navíc by musel pilot bombardéru operovat na extrémní vzdálenost od cíle, což zpochybňuje pravdivost ukrajinské verze.

Důkazy proti této teorii jsou rovněž silné. Systém S-200 by musel být nasazen a připraven k útoku několik hodin předem, což je v oblasti aktivního bojiště obtížné utajit před nepřítelem. Navíc bojová hlavice rakety S-200 by po zásahu bombardéru pravděpodobně způsobila jeho okamžité selhání a pád, což je nepravděpodobné, pokud by měl letoun ještě doletět 100 až 200 kilometrů do Stavropolského kraje.