Rozvolňování musí být pomalé a plynulé, radí šéf WHO Ghebreyesus

"Uvolňování omezení vycházení je složité i obtížné," upozornil Tedros na pravidelném virtuálním brífinku ze Ženevy. Poznamenal také, že před virem je nadále třeba se mít co nejvíce na pozoru. Konstatoval však také, že Německo, Jižní Korea a Čína mají systémy, které jsou schopné reagovat na nárůsty případů nákazy covidem-19.

"Nyní jsme svědky určité naděje, protože mnoho zemí upouští od těchto zákazů pohybu," poznamenal hlavní krizový expert WHO Michael Ryan a vyzval k napření pozornosti na takzvané clustery, shluky výskytu viru. Ryan rovněž vyjádřil naději, že Německu a Jižní Koreji se podaří počet těchto shluků snížit. Například v Koreji se shluky nákazy objevily v soulských nočních klubech.

Ryan dnes zopakoval, že svět bude žít s koronavirem ještě dlouho, protože velká část populace je nadále náchylná kvůli nízkému výskytu protilátek. Ryan dnes rovněž odmítl přístup spočívající ve snaze o dosažení kolektivní, "stádní" imunity s tím, že se nechají zemřít nějací starší lidé. Ryan to označil za "opravdu velmi nebezpečnou kalkulaci".

Tedros dnes rovněž zdůraznil, že součástí podnikatelských plánů by se měla stát opatření na prevenci šíření koronaviru na pracovištích. Ryan dnes označil za alarmující vysoký počet infikovaných pečujících zdravotníků.

WHO dnes společně s Organizací spojených národů pro boj s AIDS (UNAIDS) vydala rovněž zprávu varující před nárůstem obětí AIDS kvůli koronavirové krizi. Světové organizace očekávají, že v Africe do roku 2021 zemře asi 500.000 lidí na AIDS nebo související nemoci navíc. Počet obětí by se tak zdvojnásobil.

Organizaci v dnešní výzvě uvedly, že je třeba učinit vše pro to, aby nenastalo půlroční přerušení péče o lidi s virem HIV. V současnosti je mnoho zařízení pro péči o tyto pacienty kvůli koronaviru zavřeno nebo byl přerušen řetězec zásobování léky proti AIDS. "Musíme to chápat jako budíček pro všechny země, aby udržely v chodu svá důležitá zdravotnická zařízení," prohlásil šéf WHO Tedros.

Jenom v subsaharské Africe žije odhadem 26 milionů lidí s HIV a 16,4 milionu z nich se podrobuje protivirové léčbě.