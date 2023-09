Rusko organizuje v okupovaných oblastech volby. Jsou nezákonné, tvrdí USA

Do České republiky míří kromě antibiotik také 300 tisíc balení klasického penicilinu. Podle ministerstva zdravotnictví by tak mělo být dostatek antibiotik pro nadcházející sezónu respiračních onemocnění. Vyplývá to z informací na webu ministerstva a z tiskové konference šéfa resortu Vlastimila Válka (TOP 09).