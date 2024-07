Světové reakce na případ Gershkovich: Potvrdil se Putinův strach. Biden žádá propuštění

"Spojené státy požadují propuštění reportéra Evana Gershkoviche, který byl uznán vinným ze špionáže a odsouzen k 16 letům v přísně střežené trestanecké kolonii v Rusku," řekl americký prezident Joe Biden s tím, že není pochyb o neoprávněném zadržování novináře.

"Odsouzení Evana Gershkoviche potvrzuje Putinův strach z faktů," reagovala šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková na síti X. "Žurnalistka není trestný čin a pravda se nedá zavřít," dodala.

Okamžité propuštění uvězněného muže žádá i Velká Británie. "Žurnalistika by neměla být trestným činem. Gershkovich musí být okamžitě propuštěn," napsal britský ministerský předseda Keir Starmer. Rusko podle něj znovu potvrdilo, že pohrdá svobodou tisku.

Na rozsudek reagovala i Julija Navalná, vdova po zesnulém opozičním politikovi Alexeji Navalném. "Musíme bojovat za každou osobu, která si odpykává nespravedlivý trest v Putinově vězení, a žádat jejich okamžité propuštění," napsala na síti.

Americký novinář deníku Wall Street Journal Evan Gershkovich byl v pátek v Rusku odsouzen na 16 let vězení za špionáž. Gershkovich má být umístěn do kolonie s maximální ostrahou. Uvedl to server BBC.

Soudní proces s novinářem začal koncem června tohoto roku a vyústil v rozsudek v pátek 19. července. Celé řízení probíhalo za zavřenými dveřmi bez přítomnosti médií. Prokuratura původně požadovala trest odnětí svobody na 18 let, ale konečný rozsudek o 16 letech přišel překvapivě rychle ještě téhož dne.