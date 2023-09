Ukrajinská armáda osvobodila další vesnici u Bachmutu. Sevastopolem otřásají exploze

Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak naznačil osvobození Kliščijivky prostřednictvím Telegramu, kde sdílel fotografii vojáků před poškozeným kostelem a doplnil to komentářem: "Ukrajina si vždycky vezme zpět to, co jí patří."

Vojáci Ukrajinských sil nyní posilují své pozice ve znovuosvobozené vesnici, uvedl kapitán Ilja Jevlaš z východního velitelství. "My, vojáci 80. samostatné výsadkové útočné brigády, 5. samostatné útočné brigády a samostatné útočné brigády policie Ljuť, jsme splnili náš úkol - osvobodili jsme vesnici Kliščijivka od okupantů. Nicméně nepřítel neustále pokračuje v pokusech ji znovu dobýt," uvedli vojáci.

Ukrajině se údajně daří i v přístavním městě Sevastopol na Ruskem okupovaném ukrajinském poloostrově Krym. Kyjev označil sérii tamních výbuchů za výsledek společné operace ukrajinské vojenské rozvědky a námořnictva, Moskva hovoří o sestřelení ukrajinských dronů.

"V neděli večer 17. září zazněla v centrální části dočasně okupovaného Sevastopola silná exploze," uvedla ukrajinská veřejnoprávní televize Suspilne s odvoláním na představitele tajných služeb. Dodala, že "jde o společnou speciální operaci GUR (vojenské rozvědky) a námořnictva", uvedl server Ukrajinska pravda.

Ruské ministerstvo obrany v neděli večer naopak oznámilo, že "nad jihozápadem Krymského poloostrova protivzdušná obrana zničila dva ukrajinské drony".

Podle Moskvou dosazeného gubernátora Sevastopola Michaila Razvožajeva nebyly ve městě, které je také základnou ruské Černomořské flotily, zasaženy žádné objekty infrastruktury.