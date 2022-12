Vánoční sněhová bouře v Severní Americe má možná až 28 obětí

Za uplynulých sedm dní vydala Česká republika ukrajinským uprchlíkům 2257 víz dočasné ochrany. Je to téměř stejný počet jako o týden dříve. Od únorového vpádu ruské armády do sousední země Česko vydalo 471.923 dočasných víz. Vyplývá to z údajů ministerstva vnitra. Víza jejím držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.